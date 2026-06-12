България е домакин на международна среща, посветена на оценяване на качеството на образованието, съобщават от Пресцентъра на МОН.
Форумът в Пловдив събра инспектори, експерти и представители на образователни институции от няколко континента.
Фокус в дискусиите беше развитието на инспектирането като ключов инструмент за повишаване качеството на образованието.
Домакин на срещата на Постоянната международна конференция на инспекторатите в Европа (SICI) е Националният инспекторат по образованието (НИО) в България.
Директорът на Националния инспекторат по образованието и национален координатор за България на Постоянната международна конференция на инспекторатите д-р Анелия Андреева представи доклад на тема „Визия за бъдещето: роля на НИО за позитивна мотивация и повишаване на качеството“.
Български инспектори запознаха участниците с основните характеристики на нашата образователна система, регионалните политики и тяхното прилагане.
В рамките на форума чуждестранни и наши експерти представиха добри практики и иновации в инспектирането.
Сред гостите и участниците в събитието бяха Жоа Баум – генерален секретар на SICI, Мария Янкова-Младенова – представител на УНИЦЕФ за България, Наталия Митева – експерт по въпросите на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, д-р Мария Гайдарова – председател на „Световен образователен форум България“ и директор на ОУ „Райна Княгиня“ в Пловдив, д-р Нели Колева – ръководител на екип „Стратегически партньорства“ в „Заедно в час“, началници на регионални управления на образованието, експерти в РУО, директори на училища и др.
Във форума се включиха членове на Постоянната международна конференция на инспекторатите от Армения, Белгия, Грузия, Ирландия, Испания, Кипър, Косово, Латвия, Люксембург, Нидерландия, Португалия и Чешката република, както и инспектори от региони, територии и автономни области от други държави.
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