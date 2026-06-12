България е домакин на международна среща, посветена на оценяване на качеството на образованието, съобщават от Пресцентъра на МОН.

Форумът в Пловдив събра инспектори, експерти и представители на образователни институции от няколко континента.

Фокус в дискусиите беше развитието на инспектирането като ключов инструмент за повишаване качеството на образованието.

Домакин на срещата на Постоянната международна конференция на инспекторатите в Европа (SICI) е Националният инспекторат по образованието (НИО) в България.

Директорът на Националния инспекторат по образованието и национален координатор за България на Постоянната международна конференция на инспекторатите д-р Анелия Андреева представи доклад на тема „Визия за бъдещето: роля на НИО за позитивна мотивация и повишаване на качеството“.

Български инспектори запознаха участниците с основните характеристики на нашата образователна система, регионалните политики и тяхното прилагане.

В рамките на форума чуждестранни и наши експерти представиха добри практики и иновации в инспектирането.

Сред гостите и участниците в събитието бяха Жоа Баум – генерален секретар на SICI, Мария Янкова-Младенова – представител на УНИЦЕФ за България, Наталия Митева – експерт по въпросите на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, д-р Мария Гайдарова – председател на „Световен образователен форум България“ и директор на ОУ „Райна Княгиня“ в Пловдив, д-р Нели Колева – ръководител на екип „Стратегически партньорства“ в „Заедно в час“, началници на регионални управления на образованието, експерти в РУО, директори на училища и др.

Във форума се включиха членове на Постоянната международна конференция на инспекторатите от Армения, Белгия, Грузия, Ирландия, Испания, Кипър, Косово, Латвия, Люксембург, Нидерландия, Португалия и Чешката република, както и инспектори от региони, територии и автономни области от други държави.