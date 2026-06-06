Днес сме в етап на дълбока концептуална промяна в образованието. Целта ни е да запазим силните страни на българската образователна система и същевременно да акцентираме върху критичното мислене, изграждането на компетентности и функционалната грамотност. Това каза заместник-министърът на образованието и науката д-р Таня Панчева по време на Green Transition Forum в София, съобщава Пресцентърът на МОН.

Тя участва в откриващата част на панела „Образованието на бъдещето – как да обучаваме за свят, който все още не съществува“ заедно с министъра на националното образование на Полша Барбара Новачка. Преди това те проведоха среща, на която

обсъдиха промените в учебните програми в двете страни,

насочени към развитие на умения и компетентности, както и възможностите за бъдещо сътрудничество.

Зам.-министър Панчева представи пред гостите на форума част от политиките на МОН, насочени към олекотяване на учебното съдържание, както и разработените концепции за различните предмети. Тя припомни, че предстои съставянето на новите учебни програми, за което МОН получава подкрепа от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).

„В центъра на тази промяна стои подготовката на днешните ученици за бъдеще, което ще изисква непрекъснато учене, адаптивност и готовност за нови предизвикателства.“, каза заместник-министър Панчева.

Тя изтъкна, че новият компетентностен подход в обучението изисква и нова образователна среда, която да насърчава ученето чрез практика, изследване и решаване на реални проблеми. Затова по Плана за възстановяване и устойчивост се изграждат STEM центрове във всички училища в България. „Практиката показва, че когато подобрим учебното пространство, подобряваме и качеството на образованието“, отбеляза Таня Панчева.

Тя представи и концепцията на МОН за внедряване на изкуствения интелект в образователната система.

„Нашето разбиране е, че изкуственият интелект може да бъде инструмент, който дава добавена стойност към учебния процес. Но в неговата основа винаги стоят учителят, човешкото мислене, креативността“, отбеляза заместник-министър Панчева.

Акцент в изказването ѝ бяха и проектите на МОН за дигитална трансформация на училищното образование, включващи надграждането на Дигиталната раница с нови функционалности, както и допълнителни обучения на ученици и учители. Заместник-министърът запозна гостите на форума и с реформата в професионалното образование, като отбеляза, че от следващата учебна година приемът ще се осъществява по изцяло обновен Списък на професиите. Те ще са по-широкопрофилни и са разработени съвместно с бизнеса.

Във форума се включи онлайн директорът на дирекция „Образование и умения“ в ОИСР и създател на изследването PISA Андреас Шлайхер. В дискусията участваха и Антоанета Ангелова-Кръстева – директор „Дигитално образование и международно сътрудничество“ в Генерална дирекция „Образование, младеж, спорт и култура“ на Европейската комисия, Емили Сарджънт Бийзли – президент на Американския колеж в София, и проф. Костадин Костадинов от Тракийския университет в Стара Загора. Видео обръщение към участниците и гостите на форума отправи заместник-председателят на Европейския парламент Виктор Негреску.