Д-р Атанаска Атанасова *

В динамичния свят, в който живеем, действителността непрекъснато се променя, което изправя всички ни пред нови реалности. През последните месеци все по-често се сблъскваме с новата реалност цифрова граница. Независимо че често се говори и пише за нея, голяма част от нас не са наясно какво точно се крие зад това словосъчетание.

Цифровата граница всъщност е нов вид граничен контрол, който от 10 април 2026 г. функционира пълноценно в държавите от ЕС (с изключение на Ирландия и Кипър) и още няколко европейски държави (Норвегия, Исландия, Швейцария и Лихтенщайн, които не са членове на ЕС, но са част от Шенгенското пространство).

Съгласно новия режим пътниците от страни извън ЕС и посочените по-горе държави при краткосрочен престой (до 90 дни в рамките на всеки 180-дневен период) трябва да се самоидентифицират на автоматизирани терминали, като въведат номера на паспорта си и предоставят биометрични данни (пръстови отпечатъци и лицево изображение).

Събраната от терминалите цифрова информация се съхранява в цифров профил, като по този начин се цели да се ускори граничният контрол, да се подобри граничната сигурност, да се открива по-лесно престой над разрешения срок и да се ограничи нередовната миграция.

Освен словосъчетанието цифрова граница за назоваване на новата система за влизане/излизане (Entry/Exit System (EES) в държавите от ЕС, Норвегия, Исландия, Швейцария и Лихтенщайн се използва и дигитална граница.

*Д-р Атанаска Атанасова е главен асистент в Института за български език „Проф. Любомир. Андрейчин“ към Българската академия на науките.