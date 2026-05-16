Девет са отличените в литературния конкурс „Любовта и свободата 2026“, който тази година за първи път е част от Националния календар на МОН за изяви по интереси. Организатор е Националната професионална техническа гимназия „Шандор Петьофи“ – Разград, с директор инж. Биана Тодорова.

Конкурсът е посветен на патрона на гимназията – националният унгарски поет и революционер Шандор Петьофи

(Александър Петрович, 1823 – 1849), който участва в Унгарската революция от 1848 г. и е сред символите на стремежа на унгарците към свобода и национална независимост. В него с авторски стихове, кратък разказ или есе могат да се включат ученици от VIII клас до XII клас, като няма ограничения на темата или на вида на поетичната творба.

Изпратените за тазгодишното издание на Конкурса творби са оценени от комисия с председател Валентина Ласкаева и членове Янка Матеева и Марияна Пенева. Победителите са обявени на патронния празник на НПТГ „Шандор Петьофи“ – Разград, в края на април месец. Техните награди са осигурени от гимназията организатор на Конкурса и от спонсори.

Първа награда за разказа „Книжарницата на забравените писма“ е присъдена на Марти Кокунев (X клас, СУ „Отец Паисий“, Мадан). Втора награда с разказа „Мечтата на лисичката“ печели Петър Жеков (XI клас, НУМСИ „Христина Морфова“, Литературен клуб към ЦПЛР – Стара Загора). Третото отличие е за Мартин Иванов (XI клас, ПГИ „Г. С. Раковски“, Ямбол) за разказа „7 дни тишина“.

Поощрителна награда за поемата „Диалог от вечността“ е присъдена на Валентина Сербезова (XI клас, СУ „Максим Горки“, Стара Загора).

Още петима участници са отличени с грамота за високи художествени постижения – Джерен Йетим (IX клас, ПГЧЕ „Васил Левски“, Бургас), Данина Димитрова (X клас, ЧПГТП „Райко Цончев“, Добрич), Венелина Димитрова (X клас, СУ „Ангел Каралийчев“, Стражица), Теодора Йорданова (XI клас, ПГ по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“, Кърджали) и Иван Цветанов (XI клас, НПГВМ „Проф. д-р Димитър Димов“, Ловеч). Аз-буки