Българското училище „Христо Ботев” в Страсбург, Франция, организира по случай 24 май поредица от образователни, творчески и тържествени инициативи. Те са насочени към съхраняването и утвърждаването на българския език, духовност и културна памет сред младото поколение, споделя за „Аз-буки“ училищният ръководител Силвия Домусчиева.

В часовете по български език и литература и по история и цивилизации на България учениците се запознават с делото на светите братя Кирил и Методий,

с възникването и разпространението на славянската писменост, със значението ѝ за съхраняването на националната ни идентичност, с традициите, свързани с честването на 24 май в България и в училищните ни общности по света. Учениците от гимназиалния курс на обучение работят и по текстови задачи за създаването на славянската писменост, за живота на Константин-Кирил Философ и Методий, разискват европейския контекст и общочовешките измерения на делото им.

Специално внимание на празника е отделено и в заниманията по извънкласни дейности. Чрез дискусии и разнообразни творчески задачи учениците разширяват познанията си за делото на Солунските братя и осмислят ролята на българската книжовна традиция за развитието на европейската цивилизация. Под ръководството на Даниела Танушева децата изработват тематичен макет, представящ църква със светите братя Кирил и Методий пред нея.

В програмата са включени още рецитали на стихотворения, посветени на 24 май, както и работа с тематична книга, съдържаща илюстрации за оцветяване и текста на химна „Върви, народе възродени“. Неговото изпълнение се подготвя от музикалния клас към училището под ръководството на Димитър Гугов.

Децата от детската градина и подготвителната група с ръководител Силвия Домусчиева работят по картинна азбука на българското наследство и заучават стихотворения, посветени на най-светлия ни празник.

На 20 май 2026 г. доц. д-р Лидия Михова провежда открит урок с учениците от трите образователни курса.

Чрез мултимедийна презентация и подбрани видеоматериали учениците се запознават с историята на създаването на глаголицата и кирилицата; с живота и делото на Кирил и Методий и техните ученици; със значението на славянската писменост за духовното и културното развитие на славянските народи и за ролята на България за съхраняването ѝ; с историята на училищния празник, водещ началото си от Възраждането; със създаването на химна „Върви, народе възродени“.

Кулминацията на празничните инициативи е тържественото честване на 24 май, което ще се състои в празничния ден в резиденцията на Постоянното представителство на Република България в Страсбург по любезната покана на посланик Генка Георгиева – постоянен представител на Република България в Съвета на Европа.

Първокласниците, под ръководството на Наталия Ангелова, ще представят празнична програма под надслов „Празник на буквите“. Децата ще се включат с корони, украсени с букви от българската азбука, изработени от самите тях, и ще получат грамоти „Мога да чета и да пиша“. Учениците от гимназиалния курс ще бъдат водещи на тържеството и ще участват с рецитал на „Азбучна молитва“ от Константин Преславски. Някои от отличените ученици (тази година те са седем) в конкурса „Трансформации 2026“, организиран от Великотърновския университет, ще декламират стихотворенията в оригинал и на направения от тях превод на френски език.

В празничната програма е предвидено общо изпълнение на всеучилищния химн „Върви, народе възродени“. Специални гости и участници в събитието ще бъдат децата от танцовия ансамбъл „Канатица – Страсбург“.