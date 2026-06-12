Информираността на работниците и служителите е важна част от коректните трудови отношения. Законът изисква работодателят не само да осигурява подходящи условия на труд, но и да предоставя ясна информация за правата, задълженията и възможностите, свързани с трудовото правоотношение. Сред тези задължения попада и

информирането за обученията във фирмата, които имат значение за поддържането и повишаването на професионалната квалификация.

В Кодекса на труда са регламентирани задължения за работодателя да запознава работника или служителя с вътрешните правила за работната заплата, да осигурява информация за условията и реда за прекратяване на трудовия договор съобразно предвидените възможности в трудовото законодателство, както и за организираните от работодателя обучения, свързани с поддържане и повишаване на професионалната квалификация и подобряване на професионалните умения.

По този начин се гарантира правото на работника или служителя да получава пълната информация относно трудовото правоотношение, което е предпоставка за по-голяма удовлетвореност от работата, както и за избягване на трудови спорове.

Съгласно закона работодателят има ангажимент да предостави на работниците или служителите информация за осигурявани от него обучения, свързани с поддържане и повишаване на професионалната квалификация и подобряване на професионалните умения.

Механизмите, през които това задължение трябва да се изпълни, са различни и зависят от преценката и възможностите на работодателя. В съвременните условия то може да се изпълнява включително и по дигитален път. Такава информация обикновено се съдържа в целевите планове на работодателя за тази дейност. Тя може да обхваща предмета на обученията, мястото и продължителността на провеждането им, условията за провеждане и други.

В закона е описано също, че

работодателят следва да предоставя информация за условията и реда за прекратяване на трудовия договор.

Това задължение на работодателите е формулирано като дължимо спрямо всички работници и служители. То може да бъде реализирано чрез общи или по-конкретни разяснения относно законовите изисквания за прекратяване на трудовото правоотношение, поднесени през всякакви информационни механизми, съществуващи в предприятието, включително и дигитални, ако такива има изградени. Няма пречка задължението да бъде изпълнено, като се предостави готова и общоприета информация, която да насочи интересуващите се към съществуваща такава в различни информационни среди.

Когато работодателят иска да прекрати конкретно индивидуално трудово правоотношение, той дължи индивидуално изпълнение на задължението си към конкретния работник.

Задължението на работодателя да информира работниците и служителите за обученията, вътрешните правила и реда за прекратяване на трудовия договор, има практическо значение за всяко трудово правоотношение. То създава повече яснота, предвидимост и сигурност както за служителите, така и за работодателя. Когато тази информация се предоставя своевременно и по достъпен начин, се намалява рискът от недоразумения и трудови спорове, а работната среда става по-прозрачна и организирана.

Справка: чл. 127 от Кодекса на труда.