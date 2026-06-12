Зрелостниците на столичните Втора английска езикова гимназия „Томас Джеферсън“ и Първа английска езикова гимназия проведоха благотворителен баскетболен мач с подкрепата и активното участие на Националната аматьорска лига по баскетбол (НАЛБ).

Информацията сподели за „Аз-буки“ председателят на НАЛБ Мартин Механджиев. Той с удовлетворение разказа, че инициативата под наслов „Панаир на добрината“ се провежда за поредна година, като събраните средства този път са преведени на деца с онкологични заболявания към УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“.

„Това е решение на самите зрелостници. Средствата ще послужат както за лечение, така и за подновяване на апаратурата на медицинското заведение“, уточнява Механджиев.

„Панаирът на добрината“ започва през 2014 г. по идея на абитуриентите от 2. АЕГ „Томас Джеферсън“, а оттогава се превръща в традиция.

Целта е да се събират средства за хора в нужда.

През първата година дарението е за деца с пеперудена кожа.

През втората – за хора с муковисцидоза.

През 2023 г., когато от НАЛБ отново съдействат за организирането и реализирането на събитието, събраните пари отиват за подпомагане и лечение на хора с мукополизахаридоза.

Тази година благотворителният баскетболен мач между зрелостниците от двете езикови софийски гимназии се провежда в средата на май в зала, предоставена безплатно от НАЛБ, като организацията осигурява и екип, който да спомогне за оптималното провеждане на срещата.

„От НАЛБ отново останахме очаровани от мотивацията и желанието на тези млади хора да проповядват доброта и да помагат на нуждаещи се. Затова и не се поколебахме да съдействаме с каквото можем“, изказва удовлетворението си Механджиев.

НАЛБ излъчва на живо благотворителния двубой и предоставя множество снимки и информация за събитието в своите канали. Цялата сума, събрана от предвидените от 2. АЕГ „Томас Джеферсън“ билети по 5 евро, е за благотворителната кауза.

Механджиев държи да спомене и имената на хората, които са помогнали и помагат за реализацията на „Панаир на добрината“.

Това са дългогодишният участник в НАЛБ Марко Миланов, който е сред първата група зрелостници на 2. АЕГ „Томас Джеферсън“ и главен инициатор за сътрудничеството и осъществяването на идеята. Дарослав Вутов пък е друг абитуриент на гимназията, който се включва в благотворителния мач през 2023 г.

„Сега основен двигател от страна на училището е дългогодишният участник в НАЛБ Константин Димитров, който завършва средното си образование през тази година именно във 2. АЕГ „Томас Джеферсън“. От НАЛБ многократно сме показвали, че се стремим благотворителната ни дейност да достига до максимално много хора, и винаги, когато можем, се включваме в различни благородни инициативи“, казва Мартин Механджиев.

По думите му това е така, защото са убедени, че никога не трябва да спират да бъдат добри. Защото вярват, че си струва. И разбира се – от любов към играта!

Tой припомня какво споделят зрелостниците от 2. АЕГ, което всъщност мотивира НАЛБ да подкрепят „Панаир на добрината“ отново:

„В последните години денят на изпращането на зрелостниците се е превърнал в „панаир на суетата“, като младежите залагат на външния вид, отмествайки акцента от истинската същност на празника.

Кампанията „Панаир на добрината“

е ежегодна инициатива на учениците от XII клас и както предишни години, така и тази, целта е да се помогне по най-добрия възможен начин на деца, страдащи от редки заболявания.

По този начин всички завършващи ще имат възможността да дарят част от отделената сума за нови тоалети. Така връщат акцента върху това що за хора са, а не как са облечени. За всяка нова кампания се избира различно заболяване.

Това е изключително трудно решение, защото каузата е само една, а редките болести са много и различни“.

На въпроса на „Аз-буки“ от кого зависи да се правят по-мащабни турнири по ученически баскетбол в София, председателят на НАЛБ заложи на финансовата подкрепа и намесата на Столична община. Според личното му мнение ученическите първенства продължават да бъдат „пародия и отбиване на номера“.

„В продължение на доста години имахме своя ученическа лига, но в крайна сметка, както това събитие сега, така и цялата ученическа лига ги реализирахме напълно безкористно и безвъзмездно“, казва Механджиев.

По думите му сега организират районни първенства, където ги поканят и винаги дават всичко от себе си..