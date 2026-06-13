Инвестиция от над 1,7 млн. евро в Центъра за високи постижения в професионалното образование и обучение на Националната професионална техническа гимназия ПТГ „Шандьор Петьофи“ в Разград, съобщава Пресцентърът на МОН.

Инвестицията е по Националния план за възстановяване и устойчивост и

създава съвременна образователна среда,

която предоставя на учениците условия за обучение с технологии и оборудване, използвани в реалната работна среда.

Новоизградени са работилници по топлотехника, машини с цифрово-програмно управление и 3D проектиране и дизайн, модернизирани са работилниците по електротехника, стругарство и заваряване. Обновени са и шестте компютърни зали, STEM центърът, модернизираната актова зала, библиотеката и учебните пространства.

Ученици демонстрираха как работят с новата високотехнологична техника

– заваръчен робот и симулатор, CNC струг, абкант, гилотина, лазерна система за обработка, стендове по топлотехника, измервателна апаратура, електротехнически стендове и лицензираната инженерна CAD система SolidWorks.

В гимназията имат фотоволтаична централа за собствени нужди с капацитет 130 kW, изцяло обновени пространства – класни стаи, зали и коридори. Навсякъде има климатична техника, ново обзавеждане в компютърните зали, модерни работилници и др.

Центърът за високи постижения е важна стъпка към модернизиране на професионалното образование в региона и създава условия за по-тясно сътрудничество между училището, бизнеса, висшите учебни заведения и бъдещите работодатели на нашите ученици, каза директорът Биана Тодорова.

Гимназията е училище с национален статут от 2017 г.

Предлагат обучение по специалности компютърна техника и технологии, приложно програмиране, компютърни мрежи, системно програмиране, машини и системи с ЦПУ (CNC), мехатроника, електрически машини и апарати, възобновяеми енергийни източници, автоматизация на непрекъснати производства, електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника.

Сред официалните гости на събитието бяха заместник-областният управител Косьо Косев, кметът на община Разград Добрин Добрев, началникът на РУО – Разград, Ангел Петков, инж. Росица Илиева – главен експерт в Дирекция „Професионално образование и обучение“ към Министерството на образованието и науката, представители на синдикални и образователни организации, директори на професионални гимназии, фирми-партньори и общественици, както и инж. Нешка Христова – директор на гимназията до 2024 г., при чието управление започва подготовката на проекта и е одобрено неговото финансиране.