Когато талантът срещне дисциплината, а мечтите – упорития труд, резултатът е шампионска титла. Именно това доказаха волейболистките на ПМГ „Проф. Емануил Иванов“ – Кюстендил, които триумфираха във финалния етап на Ученическите игри по волейбол за девойки от VIII до X клас, проведен от 3 до 7 юни в Смолян.

Момичетата от природо-математическата гимназия не просто спечелиха турнира, те го направиха по категоричен начин.

В хода на надпреварата не допуснаха нито една загуба и не отстъпиха нито един гейм на своите съпернички. Така кюстендилският тим заслужено се окичи със златните медали и получи честта

да представя България на Световните ученически финали догодина.

Още в груповата фаза шампионките показаха сериозните си амбиции, побеждавайки последователно отборите на Пловдив, Бургас, Смолян и София. Сред най-впечатляващите фигури беше Стела Георгиева, която се справи блестящо на непривична за нея позиция като разпределител и демонстрира завидна универсалност и игрова зрялост.

Най-драматичният момент настъпи на полуфинала срещу състава на Димитровград.

В решаващи минути, когато изходът на гейма и на двубоя бяха под въпрос, Адел Каменова прояви изключително хладнокръвие и волейболен интелект. След ключова атака в критичен момент тя даде импулс на отбора, а Никол Стоилова довърши започнатото. Кюстендилки измъкнаха гейма с 27:25 и впоследствие уверено затвориха мача.

Във финала срещу силния тим на МГ „Д-р Петър Берон“ – Варна, възпитаничките на ПМГ „Проф. Емануил Иванов“ не оставиха място за съмнение кой заслужава титлата. Мощните атаки на Габриела Борисова, Габриела Ненова и капитана Божидара Стоянова се превърнаха в непреодолимо оръжие за съперника. След убедителните 25:13 и 25:19 кюстендилският тим затвори двубоя с 2:0 и се изкачи на най-високото стъпало на почетната стълбичка.

В шампионския състав са Божидара Стоянова (капитан), Габриела Борисова, Адел Каменова, Никол Стоилова, Габриела Ненова, Стела Георгиева, Стела Васева, Божана Серафимова, Леа Кръстева и Димитрия Базовичка.

Индивидуалното признание също не закъсня.

Божидара Стоянова беше избрана за MVP – най-полезен състезател на турнира, след като поведе отбора с лидерство, класа и постоянство през цялото състезание.

Зад успеха стоят не само спортните качества на състезателките, но и ценностите, които училищният и клубният спорт изграждат у младите хора – отговорност, дисциплина, работа в екип, устойчивост и стремеж към развитие. Затова този триумф е не само спортно, но и образователно постижение.

Съществен принос за шампионския успех имат и треньорите от ВК „Велбъжд-Олимпия“, които през годините са изградили не само отлични спортисти, но и личности с характер и амбиция.

Родният им Кюстендил има повод за гордост. А България вече знае кои ще защитават националния престиж на световната ученическа сцена. След безапелационното си представяне в Смолян златните момичета на ПМГ „Проф. Емануил Иванов“ отправят поглед към следващото голямо предизвикателство – Световните ученически финали.