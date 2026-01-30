Системата на дуалното обучение и как моделът на учене чрез работа може да стане още по-разпознаваем и привлекателен за учениците, родителите и бизнеса. Тези теми са обсъдени по време на среща между представители на бизнеса, работодатели и браншови организации. Разговорът се провежда в рамките на форума „Образование и пазар на труда“, организиран от Българската стопанска камара, съобщава Пресцентърът на МОН.

Основната подкрепа от страна на Министерството на образованието и науката за развитие на дуалната система до 2029 г. ще се реализира чрез новата програма „ДОМИНО 2“ в рамките на Швейцарско-българската програма за сътрудничество. Тя поставя акцент върху по-силната връзка между образованието и реалната икономика.

Ръководителят на Програмата Полина Златарска от МОН подчертава, че

дуалното образование дава възможност за ранна и качествена младежка заетост благодарение на уменията,

които учениците формират в реална работна среда, като същевременно не затваря вратата към висшето образование. Акцентира и върху необходимостта от разширяване на общественото разбиране за ползите от този тип обучение както за икономиката, така и за младите хора.

По „ДОМИНО 2“ ще бъдат създадени и регионални клъстери, които да улесняват връзката между училищата, бизнеса и семействата. Тази дейност е възложена на Българо-швейцарската търговска камара, която ще изпълнява ролята на звено за координация и взаимодействие.

Васил Радойновски – ръководител на секретариата на Камарата, представя процеса по картографиране на ресурсите в страната за назначаване на регионални координатори на дуалното обучение, които ще подпомагат работата на местно ниво.

В рамките на дискусията са представени резултатите от интервюта на Българската стопанска камара с работодатели в дуалното обучение, които предоставят ценна обратна връзка от опита си –

оценяват положително ясната нормативна рамка на модела

и дават предложения за повишаване на ефективността му чрез удължаване продължителността на обучението в реална работна среда, активна комуникация между родителите, училището и бизнеса, засилване на подготовката на учениците преди началото на XI клас и други.

Сред темите на дискусията са и учениците в риск и необходимостта от подкрепа за интегрирането им в дуалното обучение. В „ДОМИНО 2“ тази дейност е заложена като отделен компонент, чрез който ще бъде изработен модел за специализирана подкрепа и социално включване чрез дуално обучение.

В изпълнението му МОН ще си партнира с швейцарския Център за специализирано професионално обучение Le Repuis, който прилага успешни практики за личностно и кариерно развитие на учениците чрез индивидуална подкрепа от специално обучени учители и психолози.