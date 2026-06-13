Национално издателство за образование и наука „Аз-буки“ представи „Стопанска история на българите в Османската империя“ (XV – началото на XX в.) в Пловдив.

Събитието се състоя в зала „Съединение“ в Регионалния исторически музей в Пловдив.

„Тази година при нас бяха представени много стойностни исторически трудове. Радвам се, че днес можем да бъдем домакини и на премиерата на още един такъв – „Стопанска история на българите в Османската империя“ под редакцията на чл.-кор. проф. д.и.н. Иван Русев“, каза директорът на РИМ-Пловдив Стоян Иванов по време на премиерата на изданието в Пловдив.

Директорът на Национално издателство за образование наука „Аз-буки“ Емил Спахийски също приветства авторите на изданието и гостите на събитието.

Той разказа за дейността на Издателството и интересни моменти, свързани с процеса на издаването на книгата.

„Такъв труд с такъв обем до този момент в България не е правен. Обхватът като период е много голям. Трудно бе и да се направи, но си заслужаваше“, посочи директорът на „Аз-буки“ Емил Спахийски. По думите му това е

огромен принос към науката

и основа върху която могат да стъпят други историци за надграждане на постигнатото.

„Представяли сме книгата и в други градове, но днес в тази зала има най-много автори“, каза съставителят и рецензент на двутомното издание чл.-кор. проф. д.и.н. Иван Русев.

Той разказа кога и как е започнал работа по книгата и специално благодари на всички автори в нея.

„Книгата е много добре илюстрирана. Има както цветни, така и черно-бели снимки. Но най-впечатляваща със сигурност в това отношение е главата за монетите. Всички те са показани в реален размер и до момента това никога не показвано“, каза още той.

Чл.-кор. Русев посочи още, че е много щастлив, че към изданието се наблюдава голям интерес и то достига до своите читатели в цялата страна.

„Действително хората, които са запознати със съдържанието и на двата тома и с публикациите по темата, могат да осъзнаят какво е постигнато с този труд. Никога не е излизало в такъв обобщен и четивен вид“, проф. д.н. Пенчо Пенчев – преподавател в Университета за световно и национално стопанство в София и един от авторите в изданието.

Той обърна внимание и на това колко е трудно да координираш и да работиш с 27 различни автора и накрая всички те да представят публикации, които да бъдат сходни по вид.

Двутомната колективна монография обединява труда на 27 автори – утвърдени и млади учени, които в 26 тематични глави проследяват ключови аспекти от стопанското развитие на българите през османския период.

Изследването предлага съвременен научен прочит на икономическите процеси, социалните структури и стопанските практики в българските земи.

Особен акцент в изданието е поставен върху издирването, анализа и въвеждането в научно обращение на нови исторически извори, които допринасят за по-задълбочено разбиране на икономическата история на българите.

Монографията е подготвена съгласно всички изисквания за съвременно научно издание.

Отделните глави са рецензирани от утвърдени специалисти с международно признание, което гарантира високото академично качество на труда.

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