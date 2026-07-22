На тържествена церемония в Младежкия център кметът инж. Огнян Атанасов връчи наградите в традиционните конкурси „Ученик на годината“ и „Клас на годината“.

Инициативите, организирани съответно за трета и шеста поредна година от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Кюстендил,

насърчават младите хора, които съчетават високи образователни резултати с активно участие в училищния живот, успехи в науката, спорта, изкуствата и доброволческите инициативи.

„Днешното отличие е не само признание, но и отговорност. От този момент вие сте пример за своите съученици и за по-малките ученици. Те ще гледат към вас, ще следват вашите успехи и поведение. Продължавайте да вдъхновявате с труда, постоянството и достойното си отношение, защото обществото ни има нужда именно от такива млади хора“, обърна се към отличените кметът на общината инж. Огнян Атанасов.

В конкурса „Ученик на годината“ бяха отличени единадесет ученици от основни и средни училища в общината.

Сред тях са млади хора с отличен успех, носители на национални и международни отличия в областта на математиката, роботиката, чуждите езици, спорта, природните науки и доброволчеството. Общото между тях са високите резултати, активното участие в училищния живот и личният пример, който дават със своите знания, дисциплина и обществена ангажираност.

Всеки от отличените ученици получава грамота от кмета на община Кюстендил и ваучер на стойност 50 евро като признание за постигнатите успехи.

За „Клас на годината“ в прогимназиален етап е определен V „а“ клас на ПМГ „Проф. Емануил Иванов“ с класен ръководител Албена Джонева.

Отличието е признание за отличния успех на учениците, активното им участие в олимпиади и състезания, както и за добрия училищен климат и липсата на дисциплинарни нарушения.

В гимназиален етап победител e IX „а“ клас на същото училище с класен ръководител Галина Горчева.

Учениците впечатляват с високи академични резултати, участие в национални и международни състезания и силно развито чувство за екипност и взаимна подкрепа.

Двата класа получават плакет и парична награда в размер на 750 евро, предназначена за реализиране на общо образователно пътуване, инициатива или друго събитие по техен избор. Грамоти за участие бяха връчени и на останалите класове, включили се в конкурса.

Основната цел на инициативите е да насърчават не само високите учебни постижения, но и изграждането на ценности като отговорност, уважение, лидерство, толерантност и активна гражданска позиция. Отличията се присъждат на ученици и ученически колективи, които са пример за своите връстници както с успехите си, така и с поведението си.