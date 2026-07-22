Общото събрание на Химикотехнологичния и металургичен университет (ХТМУ) избра проф. д-р инж. Николай Карев за ректор на университета за довършване на мандата 2023–2027 г., съобщават от висшето училище. До провеждането на избора се стигна, след като проф. д-р инж. Сеня Терзиева-Желязкова беше назначена за заместник-министър на образованието и науката.

В процедурата участваха двама кандидати, които през юли представиха своите програми за управление на университета до края на настоящия мандат – проф. д-р инж. Данчо Даналев и проф. д-р инж. Николай Карев.

Проф. д-р инж. Николай Карев е роден в Хасково. Средно образование завършва в родния си град, висше във ВХТИ – София, специалности: „Конструиране на изделия от кожи” и „Икономика, организация и управление на химическите производства”.

От 1996 г. е преподавател в катедра „Икономика и стопанско управление” на Химикотехнологичния и металургичен университет. Води лекционни курсове по дисциплините „Икономика”, „Организация на производството”, „Производствен мениджмънт”, „Инженеринг”.

Научните му интереси и публикации са предимно в областта на организацията и управлението на предприятията и технико-икономическите проучвания свързани с обновяването и модернизацията на производството. Автор и съавтор е на учебници по икономика и организация на производството, на полезни модели свързани с технологична оценка на кръговоста на процеси, продукти, отделни предприятия и на учебни програми за специфична професионална подготовка по специалност „Конструиране, моделиране и технология на обувни изделия”.

До избора му за ректор проф. Карев заема поста на председател на Общото събрание на Химикотехнологичния и металургичен университет и декан на Деканата за продължаващо и дистанционно обучение.

Академичната общност на ХТМУ пожелава успех на проф. д-р инж. Николай Карев в изпълнението на неговия мандат и в реализирането на стратегическите цели за развитието на университета.

Опонентът, проф. д-р инж. Данчо Даналев, бе назначен за временно изпълняващ длъжността ректор на ХТМУ през май 2026 г. Преди това заемаше изключително успешно длъжността заместник-ректор по учебната дейност на университета (2023–2026 г.). Той е професор в катедра „Биотехнология“, автор на многобройна учебна и научна литература и главен редактор на научното списание Journal of Chemical Technology and Metallurgy, издавано от ХТМУ.