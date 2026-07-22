„Българските неделни училища са една от най-успешните политики на държавата за работа с диаспората и подкрепата за тях ще продължи да се развива и надгражда.“ Това заяви зам.-министърът на образованието и науката проф. Сеня Терзиева-Желязкова при откриването на XIX годишна конференция на Асоциацията на българските училища в чужбина (АБУЧ) в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Днес в 401 български неделни училища в 43 държави на шест континента близо 40 000 ученици изучават български език, история и география. За тяхното обучение през учебната година са осигурени 8,6 млн. евро държавно финансиране.

„В системата на образованието и науката има приемственост и ще продължим да надграждаме, за да имаме траен резултат в тази толкова важна политика на страната ни“, подчерта проф. Терзиева-Желязкова.

Сред приоритетите на МОН тя открои създаването на нови учебни програми по български език и на съвременни образователни ресурси, разширяването на електронното обучение и възможностите за квалификация на преподавателите, както и

обмена на добри практики между училищата по света.

Дистанционните форми трябва да осигурят достъп до българско образование и на децата, които живеят далеч от неделно училище.

От името на министъра на образованието и науката проф. Георги Вълчев заместник-министърът увери, че българската образователна система е отворена за възпитаниците на училищата зад граница.

„Ще направим всичко възможно младите българи в чужбина да се възползват от качеството на висшето образование в нашите университети“, заяви тя.

Ректорът на Софийския университет проф. Елиза Стефанова също подчерта, че българските училища зад граница могат да разчитат на подкрепата на най-старото ни висше училище. Тя благодари на учителите за всеотдайността, с която помагат на всяко българско дете, независимо къде живее, да познава своите корени, език и история.

Форумът бе открит от председателя на Управителния съвет на АБУЧ Зорница Гоган и от говорителя на Асоциацията Симона Захариева. Гоган призова конференцията да бъде използвана не само за обмен на професионален опит, но и за укрепване на общността на българските училища по света.

Национално издателство „Аз-буки“ е медиен партньор на конференцията.

Директорът на Издателството Емил Спахийски подчерта, че работата на българските училища зад граница е апостолска и увери гостите и участниците във форума, че в. „Аз-буки“ винаги е на разположение да разказва техните вълнуващи истории.

Приветствия отправиха още секретарят на президента по култура, образование и връзки с българите зад граница Милена Димитрова, деканът на Факултета по славянски филологии на Софийския университет проф. Амелия Личева, зам.-председателят на парламентарната Комисия по образованието и науката Красимир Вълчев и изпълнителният директор на Изпълнителната агенция за българите в чужбина Райна Манджукова.

Тя определи създаването на АБУЧ като своя сбъдната мечта и изрази специална благодарност към учителите и родителите, които посвещават почивните си дни на българското образование. По време на форума тя и Зорница Гоган подписаха меморандум за сътрудничество между Агенцията и Асоциацията. Манджукова бе избрана с пълно мнозинство и за почетен член на АБУЧ.

В рамките на форума бяха обсъдени стратегическото развитие и финансовата устойчивост на училищата, признаването на българския език в чуждестранните образователни системи, достъпът до висше образование у нас,

качеството на обучението и професионалното развитие на преподавателите.

Акцент бе поставен и върху сертифицирането на знанията по български език, включително признаването на сертификатите по програмата „Печат за двуезичност“ в редица американски щати.

Бяха представени и възможностите, които националните програми „Роден език и култура зад граница“, „Неразказаните истории на българите“ и „България – образователни маршрути“ предоставят за съхраняване на езика, културната памет и връзката на младите хора с България.

За подкрепата си към българските училища зад граница отличия получиха бившите министри на образованието и науката Красимир Вълчев и проф. Сергей Игнатов, директорът на дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ в МОН д-р Наталия Михалевска и управителят на „Клет България“ Владимир Колев.

Наградени бяха още посланиците Десислава Найденова-Господинова, Ваня Андреева-Малакова, Радко Влайков и Иван Йорданов, генералните консули Ангел Ангелов и Станислав Димитров, дипломатът Огнян Илиев и основателят на българско училище в Хамбург д-р Ваня Велкова.

АБУЧ отличи и пет училища, които отбелязват годишнини – Българското неделно училище „Света София“ в Чикаго за неговата 50-годишнина, Българското училище „Родна стряха“ в Кипър за 10 години дейност, както и училищата „Ян Бибиян“ в Мюнстер, ФРГ, „Св. св. Кирил и Методий“ в Лос Анджелис, САЩ, и „Васил Левски“ в Палма, Испания, които навършват 15 години.

Сред гостите на форума бяха още университетски преподаватели, дипломати, издатели и експерти. Конференцията се провежда от 21 до 23 юли под патронажа на министъра на образованието и науката проф. Георги Вълчев, със съорганизатор Изпълнителната агенция за българите в чужбина и домакин Катедрата по български език като чужд на Софийския университет.