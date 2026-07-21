Министерството на образованието и науката публикува за обществено обсъждане проект на график на учебното време през 2026/2027 г.

В него са предложени периодите на ваканциите, неучебните дни и началото и краят на двата учебни срока. След изтичане на едномесечния срок ще бъдат анализирани всички постъпили становища и ще бъде взето под внимание всяко предложение за промени, което съответства на нормативната уредба.

В тази връзка припомняме, че чрез графика на учебното време се осигурява нормативно определеният брой учебни дни в съответствие с рамковите учебни планове, както следва:

за учениците от I до III клас вкл. – 160 учебни дни;

за учениците от IV до VI клас вкл. – 170 учебни дни;

за учениците от VII до XI клас вкл. – 180 учебни дни;

за учениците от XII клас – 155 учебни дни.

През предстоящата учебна година Денят на народните будители се пада в неделя, като неучебен ще бъде 2 ноември 2026 г.

В така предложения проект е заложено почивката между двата срока да е от 30 януари до 2 февруари 2027 г. включително.

В периода на коледните и новогодишните празници учениците няма да учат от 24 декември 2026 г. до 3 януари 2027 г. включително.

Макар и да съществува възможност за определяне на пролетната ваканция във времето на празничните дни около Великден, за да се избегне дългият период без почивка за учениците, пролетната ваканция от I до XI клас се предвижда да е в периода от 3 до 11 април 2027 г. включително.

Отчетен е фактът, че великденските празници накъсват учебното време в началото на май, но проектът на график не може да предвиди сливане на празничните и почивните дни, тъй като учебните дни не могат да бъдат намалявани под нормативно определения брой.

Графикът на учебното време

би могъл да регламентира по-дълга почивка за учениците в началото на май за сметка на други неучебни дни или на по-късно приключване на учебните занятия. Предвид обществената чувствителност към всяко предложение за определяне на учебни дни през юли, публикуваният проект не предлага такова решение. Ако в хода на общественото обсъждане надделее виждането, че този компромис е по-подходящ, графикът може да бъде коригиран. В такъв случай неучебни биха били дните от 30 април до 9 май 2027 г., а учебните занятия за учениците от VII до XI клас да приключат в петък (2 юли) вместо в сряда (30 юни).

По традиция неучебни ще са и дните на матурите и за националните външни оценявания в VII и X клас.

Държавните зрелостни изпити ще са на 19 и 21 май 2027 г., а НВО за седмокласниците и десетокласниците – на 16 и 18 юни 2027 г. На 3 и 4 юни 2027 г. е предвидено да са изпитите по български език и математика за IV клас, като тези дни са учебни.