Ангел Стойков е преизбран за председател на Националното представителство на студентските съвети в Република България за мандат 2026 – 2028 г. Решението беше взето от делегатите на проведеното на 1 март 2026 г. Общо отчетно-изборно събрание на организацията, което се състоя в Националната спортна академия „Васил Левски“ в София, съобщават от НПСС.

Форумът, който е най-висшият орган на НПСС, постави финал на мандат 2024 – 2026 г. и очерта посоката за развитие на студентското представителство през следващите две години. Гост на събранието беше министърът на образованието и науката проф. Сергей Игнатов, който се обърна към делегатите с призив: „Отстоявайте автономията и независимостта – както Вашата, така и тази на университетите.“

След проведената изборна процедура делегатите гласуваха доверие за нов мандат на Ангел Стойков – докторант.

В мандат 2024 – 2026 г. той председателстваше НПСС в условията на активен институционален диалог и участие в процесите по модернизация на висшето образование.

В своето изказване след преизбирането си Ангел Стойков благодари за доверието и подчерта, че през изминалия мандат са поставени основите на важни структурни и стратегически промени, които предстои да бъдат надградени. Той заяви готовност НПСС да продължи да бъде активен генератор на политики във висшето образование, да отстоява социалното измерение на студентската общност и да работи за модернизация и дигитализация на процесите в синхрон с европейските тенденции.

В рамките на събранието бяха избрани и членовете на Изпълнителния съвет: Ана-Мария Барбутска от Академията на МВР, Васил Цонков от Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, Васко Николов от Техническия университет – София, Възкресия Абаджиева от Медицинския университет – Варна, Димитър Маноилов от Университета по архитектура, строителство и геодезия, Лидия Георгиева от Университета по хранителни технологии, Мария Гуркова от Университета по библиотекознание и информационни технологии и Рая Димитрова от Националната спортна академия „Васил Левски“.

За членове на Контролния съвет бяха избрани Мартин Кацарски от Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“, Фатима Хаджиева от Висшето строително училище „Любен Каравелов“, Красимир Ръжев от Стопанската академия „Димитър Ценов“, Петко Владов от Националния военен университет „Васил Левски“ и Петя Димитрова от Тракийския университет.

Отчетно-изборното събрание затвърди ролята на НПСС като единна национална платформа на студентските съвети, в която демократичният избор, институционалният диалог и защитата на университетската автономия остават водещи принципи в развитието на студентското самоуправление в България.