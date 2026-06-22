Ученици и младежи на възраст от 15 до 29 години с интерес към обществения живот, политиката, правото и дебатите могат да участват в образователна симулация и да влязат в ролята на депутат, министър, президент или журналист. Възможност за това им дава тазгодишното издание на образователната симулация „Модел Република България“, която ще се проведе в Бургас от 27 до 31 юли (включително), съобщава Пресцентърът на МОН.

Кандидатстването е отворено за ученици и младежи от цялата страна.

Регистрация може да бъде направена до 2 юли на: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHqWtbtcYBMgDEt7vplXXzqI4la0bm-BUWgBp7rFndjeoFVw/viewform?usp=dialog

Тазгодишната симулация „Модел Република България – Чайка“ е шанс за младите хора да се запознаят отблизо с функциите на българските институции, да участват в дебати, да изложат своята визия за развитие на България, да развият презентационни умения, критическо мислене и работа в екип.

Предвижда се вторият етап на образователната инициатива да се проведе в Народното събрание.

„Модел Република България – Чайка“ е инициатива на Ученическия комитет към Община Бургас. Осъществява се с подкрепата на Общината, Регионалното управление на образованието – Бургас, Младежкия международен център – Бургас, Професионалната гимназия по транспорт в града и Професионалната гимназия по компютърно програмиране и иновации, а организационният екип е съставен от участници в предходните издания на „Модел Република България“.