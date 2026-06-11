96 ученици в 24 отбора от цялата страна участваха на финала на националния кръг на Националното състезание по безопасност на движението по пътищата за деца от V до VII клас. Те премериха сили в преминаване на специализирано състезателно трасе и решаване на писмен тест, свързан с правилата за безопасност на движението по пътищата, съобщава Пресцентърът на МОН.

Представянето на учениците показа високо ниво на подготовка, отговорност и ангажираност към каузата за безопасност на движението по пътищата.

След оспорвана надпревара победители в отборното класиране са СУ „Христо Ботев“ – Сунгурларе. На второ място са представилите ОУ „Н. Й. Вапцаров“ в Ботевград, а на трето – ОУ „Стефан Пешев“ в Севлиево.

Организатори на форума са Министерството на образованието и науката, Регионалното управление на образованието – Русе, и домакините от Професионална гимназия по транспорт – Русе.

Целта на националното състезание е да насърчава отговорното поведение на пътя и да формира трайни знания и полезни навици у децата и младежите. То събира най-добрите ученически отбори от всички области на България, преминали успешно през училищните, общинските и областните етапи на надпреварата. С всяка изминала година интересът на училищата и децата към участие в това състезание нараства, отчетоха учители и жури.

Състезанието е в календара на МОН от шест години, а от 2024 г. вече се организира по отделна национална програма.

Официални гости на събитието бяха д-р Росица Георгиева – началник на Регионалното управление на образованието – Русе, и доц. Димитър Грозев – декан на Транспортния факултет към Русенския университет „Ангел Кънчев“. Те приветстваха участниците и подчертаха значението на обучението по безопасност на движението за изграждането на отговорни и дисциплинирани участници в пътното движение. Главен съдия на състезанието беше доц. Даниел Любенов от катедра „Транспорт“ към РУ „Ангел Кънчев“.