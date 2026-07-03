По-висока активност отчитат тази година организаторите на Националния конкурс „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството“ от фондация „Еврика“. В ХXVIII издание на надпреварата в петте тематични направления 2628 ученици от 8 до 19 години представят 2597 проекта.

Проявата се провежда под патронажа на първия български космонавт ген. Георги Иванов, като традиционно е част от Националния календар на МОН за изяви по интереси на децата и учениците.

Вестник „Аз-буки“ е медиен партньор на Конкурса.

След направените експертни оценки и обсъждане по всяко от тематичните направления специализираното жури под ръководството на доц. д-р Таня Иванова класира участниците и присъжда 17 отличия и 47 поощрителни награди.

Първо място – диплом и предметна награда, в направление „Идеи за научни и технически експерименти“, е присъдено за научната разработка на тема „Влияние на космическата радиация върху ДНК“ на Максим Матев и Самуил Атанасов от 134. СУ „Димчо Дебелянов“ – София, с научен ръководител Вяра Йорданова. Второто място печели Христиан Костадинов от СУ „Иван Вазов“ – Вършец, с научен ръководител Венета Максимова за проект на тема „Квантовият свят и връзката със съвременната астрономия“. Трети с научна разработка на тема „Симулиране на условията на Марс и растеж на растения“ се нарежда Александър Стоев от столичното 134. СУ „Димчо Дебелянов“ с научен ръководител Вяра Йорданова.

В направление „Литературни творби“ разказът „Оранжерия за човечност и надежда“ носи победата на Никола Кацарски от НУИ „Панайот Пипков“ – Плевен, с научен ръководител Диана Горанова. Второто място е за Велимир Тодоров от СУ „Константин Константинов“ – Сливен, с научен ръководител Пенка Василева и неговото стихотворение „Приказка за Космоса“. Трета с есе на тема „Космосът – когато любопитството създава бъдеще“ се нарежда Радостина Маринова от СУ „Христо Проданов“ – Карлово, с научен ръководител Донка Дончева.

В направление „Космически модели и макети“ първа е Лилия Кисенко от ОУ „Стефан Караджа“ – Варна, с научен ръководител Катя Семенова-Пенева, създала макет на международна космическа станция „Васил Левски 33“. Журито присъжда две втори места – на Нина Кирилова от СУ „Еп. Константин Преславски“ – Бургас, с научен ръководител Яна Костадинова за макет на марсоход „Любопитко“ и на Доротея Минчева от ПГСС „Сергей Румянцев“ – Луковит, подготвила с подкрепата на своя научен ръководител Марицела Цолова макет на тема „Mars Life Hub: Експедиция до Червената планета“. Третото място с макет на Слънчевата система заслужава Цветелина Миленова от НПГГСД „Сава Младенов“ – Тетевен, с научен ръководител Камелия Мирославова.

В направление „Рисунка“ първо място – диплом и предметна награда с рисунка на тема „Космическо селфи“ печели Вероника Литова от ПГИТ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Петрич, с научен ръководител Фатиме Изирова. Втора е Кира Орлова от ОУ „Христо Ботев“ – Ахелой, с рисунка на тема „Нагоре“, а трета – Емануела Томова от ОУ „Любен Каравелов“ – Видин, с научен ръководител Красимир Топчийски.

В направление „Графични произведения, създадени с помощта на компютър – рисунки, компютърни игри, анимации, уеб базирани творби и други“ с филма „Първият български космонавт“ печели Айберк Мюмюн от СУ „Васил Левски“ – Дулово, с научни ръководители Гюлтен Юсуф и Бирсен Хюсеин. Второто място с уеб сайта „Българската следа в Космоса“ грабва екипът Стефания Дракова и Дилек Хюсеинова от Първо ОУ „Христо Ботев“ – Търговище, с научен ръководител Катерина Милева. Третото място поделят Блага Войнова от Школа по графичен дизайн към ЦПЛР – ОДК, Варна, с научен ръководител Велина Господинова за компютърна рисунка на тема „Мечтая за звездите“ и Преслава Драганова от Националната Априловска гимназия – Габрово, с научен ръководител Красинела Георгиева за разработката „Танцът на Луната“.

Организаторите от фондация „Еврика“ съобщават, че тържественото награждаване на лауреатите от Конкурса ще се състои в Националния политехнически музей около Деня на народните будители – 1 ноември, като отличените ще бъдат уведомени за точната дата.