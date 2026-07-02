Националният военноисторически музей отбеляза своята 110-годишнина с откриването на юбилейната изложба „Калейдоскоп на паметта“.

На събитието присъстваха президентът на Република България Илияна Йотова, министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев, началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов.

„Военноисторическият музей има дългогодишен принос към опазването на националната памет и съхраняването на историята на Българската армия. Той не е просто място за съхранение на българската военна памет, а музей на българският дух“, заяви държавният глава Илияна Йотова.

Тя благодари на директорката на музея доц. д-р Соня Пенкова и нейните колеги в цялата страна за това, че са превърнали музеите в място, което подържа българската история.

„Националният военноисторически музей трупа 110 години опит в това да помага на хората да преживеят раните от конфликтите. 110 години музеят събира и разказва чрез артефакти истории за това как победите и несбъднатите идеали променят държавата, общностите и хората“, каза доц. д-р Соня Пенкова.

Тя посочи, че в голямото семейство на музея влизат и филиалите във Варна, Военноморският музей и Парк-музей на бойната дружина, и Музеят на авиацията в Пловдив.

„Заедно съграждаме големия разказ на историята за нашето далечно или по-близко минало“, заяви директорката на НВИМ.

Днес Националният военноисторически музей отговаря за над милион културни ценности, движими и недвижими. Активът на библиотеките

наброява над 500 екземпляра книги

и периодика. Доц. Пенкова отбеляза устойчив годишен ръст на посещаемостта.

„Около 150 000 са годишните посещения на неговите вътрешни експозиции и много повече тези от дните на свободен достъп, когато при събития тук минават повече от 10 000 човека“, посочи тя.

Адмирал Евтимов отбеляза, че ролята на музея е в изграждането на родолюбив дух у децата и младежите, които посещават музея и неговите експозиции. „Вярвам, че е част от тях ще се влеят в редиците ни“, каза той.

Министър Георги Вълчев отбеляза, че благодарение на такива институции паметта на днешна България няма да изчезне.

„Надявам се да не губим тази памет. Благодарение на нея можем да изпълним думите дълг, чест, достойнство и обич към родината с истинското им съдържание“, заяви проф. Вълчев.

За широката общественост Националният военноисторически музей ще работи с вход свободен на 3 юли (петък) от 10 до 17 часа. Тогава всички ще имат възможност да разгледат изложбата „Калейдоскоп на паметта“, постоянната хронологична експозиция и колекционните зали.

Само на 3 юли ще бъдат представени пред публика много редки и ценни експонати. Сред тях са голямото огърлие на ордена „Св. Св. Равноапостоли Кирил и Методий“, чийто единствен носител и негов Велик магистър е бил българският монарх.

Ще бъде показан и официалният и всекидневният жезъл на цар Борис III – едни от най-ценните символи, изработени по поръчка за 25-годишния юбилей от възкачването му на трона, които той никога не получава заради преждевременната си смърт. Създадена специално за юбилея, изложбата предлага

необичаен поглед към богатството на музейните фондове.

Тя представя малко познати реликви от колекциите на НВИМ – предмети, които свидетелстват за тяхното многообразие и разкриват неочакваното лице на институция, далеч надхвърляща традиционната представа за военен музей.

Сред представяните рядко артефакти са и уникални образци на най-високите отличия на България, лични оръжия, архивни документи и фотографии, изящни предмети от дворцовия и офицерския бит, произведения на ювелирното изкуство от най-изтъкнатите европейски ателиета от края на XIX и началото на XX в., редки монети, навигационни уреди, технически устройства и още десетки свидетелства за историята на България и Европа. Интерес представляват

„Медийната колекция“

с използваните кинокамери и звукозаписна техника за документиране и отразяване на дейността на Българската армия, инженерното имущество с измервателните уреди отпреди дигиталната ера и колекция „Музикални инструменти“, която съчетава изкуството на войната с това на музиката.

Дори широко познатата колекция „Знамена“ ще бъде представена с малко познати елементи от бойните знамена на армията – символи, които казват „ние“ вместо „аз“.

Всеки от представените експонати разказва собствена история, а събрани заедно те разкриват различните лица на една институция, която вече 110 години събира, съхранява и изследва паметта за българската държавност, армия и общество.

Специално за изложбата е създадено приложение, което представя 110 подбрани експоната от фондовете на Музея. Посетителите ще могат не само да научат повече за тях, но и да направят своя класация на любимите си експонати.