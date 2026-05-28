Националните награди за приобщаващо образование бяха връчени за втора поредна година на церемония в София. Отличията са признание за педагози, специалисти и организации, които със своята работа допринасят за създаването на по-достъпна, подкрепяща и приобщаваща образователна среда за всяко дете.

Инициативата се организира от Министерството на образованието и науката и Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град (РЦПППО – София-град). Връчването на отличията се провежда под патронажа на министъра на образованието и науката.

Зам.-министърът на образованието и науката д-р Таня Панчева посочи по време на церемонията, че като дългогодишен преподавател и ръководител в сферата на образованието, много добре познава и високо цени това, което правят екипите за подкрепа.

„Зад тези отличия стоят цели семейства и техните деца, на които вие подавате ръка, за да могат да имат бъдеще“, заяви зам.-министър Таня Панчева.

Д-р Панчева увери, че

Министерството на образованието и науката ще продължи да работи в посока на приобщаващото образование,

за да може всяко дете да бъде включено пълноценно и да има равен шанс за всички ученици.

„Много често нашият труд остава в сянката. Тези награди са точно за това – да покажат колко много правите и да насочат прожекторите към вас“, отбеляза бившият директор на РЦПППО – София-град, и настоящ областен управител на Стара Загора доц. д-р Калоян Дамянов.

Новият директор на Центъра Калина Вълова благодари на всички присъстващи и работещи в сферата на приобщаващото образование за техния професионализъм, търпение и най-вече за това, че го правят със сърце.

„Тези награди са за една кауза – училището да бъде отворено за всяко дете“, каза още Калина Вълова.

На награждаването присъства и началникът Регионалното управление на образованието в София д-р Елеонора Лилова. Тя посочи, че високо цени работата на педагозите и им благодари за всичко, което правят всеки ден. Д-р Лилова връчи грамота на доц. д-р Калоян Дамянов за добро сътрудничество между РУО – София-град, и РЦПППО – София-град. Отличието му се присъжда за ползотворната работа и множеството съвместни проекти, сред които е и учредяването на Съвет за приобщаващо образование.

„Приобщаващото образование е основата на приобщаващото развитие. Това е нашата роля – да премахваме бариери и всяко дете да се чувства приобщено“, заяви по време на церемонията представителят на УНИЦЕФ в България Кристина де Бройн.

Първото място в категорията „Приобщаваща детска градина“ спечели ДГ „Калина Малина“ в Пазарджик, а наградата „Приобщаващо училище“ е за 2. ОУ „Никола Йонков Вапцаров“ във Варна.

Центърът за специални образователни потребности „Леда Милева“ в Долни Дъбник е победител в категорията „Център за подкрепа за личностно развитие за приобщаваща практика“. А проектът SpicE (Special Education STEAM Academy) на ОУ „Христо Смирненски“ в Раковски бе отличен с първо място за „Проект в областта на приобщаващото образование, финансиран със средства на Европейския съюз“. Отличията връчи зам.-министър Таня Панчева.

На церемонията бяха връчени и индивидуални награди в 11 категории.

Първото място в категорията „Ресурсен учител“ спечели Даниела Иванова от ОУ „Н. Й. Вапцаров“, а призът за „Логопед“ – Десислава Георгиева от Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – Стара Загора.

„Психолог на годината“ е Ана Ганчева-Александрова от РЦПППО – София-град, „Ерготерапевт на годината“ – Деница Димитрова от РЦПППО – София-град, „Детски учител, работещ в приобщаваща среда (предучилищна възраст)“ – Сахар Петрова от ДГ „Слънце“ в Радомир, и „Начален учител, работещ в приобщаваща среда (I – IV клас)“ – Хатидже Мухарем от СУ „Трайко Симеонов“ в Шумен.

Първото място в категорията „Общообразователен учител по учебен предмет“ е за Димитринка Димитрова от ОУ „Д-р Петър Берон“ в с. Приселци, област Варна, а в категорията „Помощник на учителя, подкрепящ образованието“ – за Ася Цветанова от 56. СУ „Професор Константин Иречек“ в София.

Отличието „Директор на детска градина, прилагаща приобщаващо образование“ взе Йорданка Стоянова от ДГ „Мир“ в Карнобат, „Директор на училище, прилагащо приобщаващо образование“ е Димитрийка Герасимова от 78. СУ „Христо Смирненски“ в Банкя, а „Директор на ЦПЛР, прилагащо приобщаващо образование“ – Елена Канлиева от ЦСОП, Велинград.

За академичен принос бяха отличени проф. д.п.н. Милен Замфиров – декан на Факултета по науки за образованието и изкуствата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, и доц. д-р Александър Кръстев от Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“.

За второто издание на Националните награди за приобщаващо образование организаторите са получили над 200 добри практики от малки и големи населени места.