Шестокласничката Михаела Иванова Гагова от столичното 119. СУ „Акад. Михаил Арнаудов“ е новият победител в първа възрастова група (I – VII клас) на десетото издание на Националния фотоконкурс „В моето училище е най-хубаво“.

След установено нарушение на регламента за участие във Фотоконкурса Национално издателство за образование и наука „Аз-буки“ дисквалифицира първоначално обявения победител – Анастасия Олександривна Клименко, III клас в СУ „Св. Климент Охридски“ в Пловдив. Във връзка с това участникът, който заемаше второ място в първоначалното класиране – Михаела Гагова, зае първото място, а Карина Стоянова Стоянова (IV клас, ОУ „Любен Каравелов“ – Бургас), класирала се на трето място, стана втора. На трето място в първа възрастова група е класирана Никол Николаева Неделчева (V клас, ОУ „Любен Каравелов“ – Попово).

Според регламента на Фотоконкурса участниците, заели първо, второ и трето място в първа възрастова група, ще получат грамота и предметна награда. Михаела Гагова печели смартфон, Карина Стоянова – екшън камера, а Никол Неделчева – фотоапарат.

Отличените 13 снимки ще бъдат публикувани в годишния календар за 2026 г. на Национално издателство „Аз-буки“. Промяната в класирането ще доведе до забавяне на отпечатването му тази година, както и до нова дата за официалното награждаване на победителите в Националния фотоконкурс „В моето училище е най-хубаво“, предвидено за януари.

Информация за новата дата ще бъде обявена на сайта на „Аз-буки“ и в социалните мрежи на Издателството.

Първо място в първа възрастова група (I – VII клас) – Михаела Иванова Гагова (VI клас, 119. СУ „Акад. Михаил Арнаудов“ – София)

Второ място в първа възрастова група (I – VII клас) – Карина Стоянова Стоянова (IV клас, ОУ „Любен Каравелов“ – Бургас)

Трето място в първа възрастова група (I – VII клас) – Никол Николаева Неделчева ( V клас, ОУ „Любен Каравелов“ – Попово)