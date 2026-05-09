В края на април Националният дворец на децата за поредна година се превръща в огромна сцена за изява на стотици таланти от музикални, театрални и танцови формации, школи по изобразително и приложно изкуство, фотоклубове, литературни студиа.

Организатор на Международния детски фестивал „Млади таланти“ е Националният дворец на децата в София,

ръководен от Татяна Досева. Фестивалът е част от Националния календар на МОН за изяви по интереси. Той няма конкурсен характер, а творческите комисии номинират най-впечатляващите изпълнители, които се представят пред публика и водещи специалисти в различни жанрове на изкуствата.

Темата за участниците в разделите за литературно, изобразително, приложно и фото изкуство е „Моят роден край“. Те са отличени при откриването на изложбата „Млади таланти 2026“ с творби на призьорите.

В категория „Поезия“ на раздел „Литературно творчество“ в първа възрастова група (I – IV клас) за отлично представяне със стихотворението „Моето съкровище – Габрово“ е отличен Самуил Йонков (II клас, ОУ „Ран Босилек“, Габрово). Във втора група (V – VII клас) най-високо е оценена творбата „Роден край“ на Мариела Велинова (VII клас, ОДК – Казанлък). В трета група (VIII – XII клас) със „Старата лоза“ отлично се представя Никола Кацарски (IX клас, НУИ „Панайот Пипков“, Плевен).

В категорията „Проза“ в първа група отлично представяне е присъдено на Елеонора Паунова (IV клас, литературен клуб към ЦПЛР – Стара Загора) – за разказа „На кръстопът“. Във втора група за есето „Моят роден край“ отлично представяне е присъдено на Еда Мустафа (VII клас, ЦПЛР – ОДК, Крумовград). И в трета група есето „Моят роден край“ носи отлично представяне на Айлин Шериф (VIII клас, ОДК – Крумовград).

В раздел „Изобразително изкуство“ в първа група (I – IV клас) в категорията за архитектурен обект са номинирани Радина Златева (10 г., ателие „Стела и Дара“, Добрич), Адриана Кирязова (III кл., ОУ „Г. С. Раковски“, Варна) и Виолета Василева (8 г., 30. СУ, София). За бит и традиции отличените са Елена Шиндарска (I кл., София), Дария Тодорова (II кл., ОДК – Кърджали), Адриана Димитрова (II кл., 45. ОУ, София) и Синай Карахасан (IV кл., ОДК, Ардино). И за колорит наградите са за Гизем Исмаилова, Лара Реджебова и Дуру Билезерова (IV кл., ОДК, Ардино), и Елис Юсуф и Енес Шабан (I кл., ОДК, Кърджали).

Във втора група (V – VII клас) за живописни качества са отличени Дивна Железчева (V кл., НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров“, Бургас), Магдалена Митева (VI кл., 32. СУИЧЕ, София), Инджи Емин (VI кл., ОДК, Кърджали) и Белослава Димитрова (V кл., ОУ „Цар Симеон I“, Варна). За архитектурен обект номинираните са Изабела Йорданова и Пламена Николова (V кл., НУИ „Добри Христов“, Варна). За бит и традиции са отличени Артем Фейгин (VII кл., ОУ „Г.С. Раковски“, Варна), Дария Вълкова, Андрея Ангелова и Тереза Кирилова (V кл., арт клуб „Гея“, ОДК, Ловеч), и Азра Осман (VII кл., ОДК, Ардино).

В трета група (VIII – XII клас) за архитектурен обект са наградени Геро Тодоров (ОДК, Кюстендил), Раян Купенов (XI кл., школа „Живопис“, Военен клуб, Казанлък) и Ния Великова (X кл., ПГИИРЕ „Михаил Еминеску“, София). За колорит отличените са Габриела Стоянова (X кл., школа „Живопис“, Казанлък), Йордан Бричев (VIII кл., ЦПЛР – ДК, Септември), Айлин Осман (XI кл., ОДК, Ардино) и Ачелия Исмаил (XI кл., ОДК – Кърджали). А за бит и традиции номинираните са Чисем Закри (VIII кл., ПГ „Васил Левски“, Исперих), Йоана Миланова и Биляна Милонова (IX кл., ОДК, Кюстендил), Мирослав Димитров (VIII кл., ПГИИРЕ, София) и Симона Цонкова (XI кл., школа „Живопис“, Казанлък).

В раздел „Приложно изкуство“ в първа група (I – IV клас) за композиция е отличен Неделчо Неделчев (9 г., ЛФ „Фантазия“, НЧ „Христо Ботев 1937“, Бургас), за 3D композиция – Николай Назлъмов (II кл., ОУ „Алеко Константинов“, Димитровград), и за оригинално използване на природни материали – Сергей Асенов (8 г., ОУ „Алеко Константинов“, Димитровград).

Във втора група (V – VII клас) колективна награда е присъдена на ЛФ „Фантазия“ при НЧ „Христо Ботев – 1937“, Бургас, с ръководител Атанаска Желязова. Отличие за архитектурен обект получава Данаил Данов (VI кл., ОДК, Кюстендил), а за интерпретация на традиционен накит – Микаела Батмазян (VI кл., 156. ОУ, София).

В трета група (VIII – XII клас) номинацията за претворяване на пластичен обект е за Тиана Иванова (X кл., НУИ, Русе), за запазване на традициите – за Рая Георгиева (VIII кл., НУИИ „Илия Петров“, София), и за архитектурен обект – за Димитър Ръбов (IX кл., СУ „П.Р. Славейков“, Кричим).

В раздел „Фотоизкуство“ в първа група отличените участници са Моника Димитрова (II кл.), Денислав Маринов (II кл.) и Теодор Неделчев (V кл.) от школата по фотография при ЦПЛР – Стара Загора. Във втора група V – VII клас номинираните са Мария Георгиева (12 г., СУ „Христо Ботев“, Кубрат), Ивелина Семова, Симона Недялкова и Мария Хараланова (ЦПЛР, Стара Загора). В трета група са отличени Георги Димкин (VIII кл., ЕГ „Иван Вазов“, Пловдив), Еля Нуридин, Антон Кафепов и Николай Димитров (ОДК, Кърджали), Марина Кацарска (IX кл., НУИ, Плевен) и Ивелина Георгиева и Елеонора Генадиева (14 г., Малага, Испания).

В раздел „Музикално изкуство: поп, рок, джаз групи, формации, индивидуални изпълнители, инструменталисти и песни композирани от деца“, Гран при е присъдена на Вокална група при ЦПЛР, Бургас. За отлично представяне са отличени още Леон Рашед (ЦПЛР – ЦИКО, София), Симай Карахасан (ОДК, Ардино), Виктория Добрева и Надежда Стоичкова (ЦИКО „София“), дует Гергана Томовска и Лилия Костова (ЦПЛР, Мездра), ВГ „Сладки пуканки“ (НДД), ВГ „Пеещи звездички“ (79. СУ „Индира Ганди“, София), ДВГ „До Ре Ми“ (ОДК, Кърджали), квинтет „Синтез“ (вокално студио „Синтез“, ОДК, Пловдив), вокална студиа „Траяна глас“ (ЦПЛР, Стара Загора), ВФ Sweet Teens (НДД), ВГ „Детски свят“ (ЦПЛР, Мездра). Формация Sweet teens band при Националния дворец на децата получава приз за успешен дебют.

В раздел „Музикално изкуство: класическо пеене, хорове, изпълнители на класически музикални инструменти и оркестри“ специалната награда на творческата комисия отива при вокална формация „Морски песъчинки“ (сдружение „Арт мюзик“, Бургас).

За отлично представяне са номинирани детски хор „Маестро Захари Медникаров“ (Общински културен институт „Добрич“), Тома Вълков и Христиана Харалампиева (ШИ „Емануил Манолов“, НЧ „Искра 1860“, Казанлък).

Специален приз на Комисията за камерни формации получава акордеонен ансамбъл „Акордеомания“ при НУИ „Панайот Пипков“ в Плевен. При индивидуалните изпълнители на класически инструменти отлично се представят Надежда Стоичкова (ЦИКО „София“), Цветомира Тичева, Ема Златева, Катрин Дешева и Никола Андонов (НЧ „Н. Вапцаров 1866“, Благоевград), Мартина Чолакова (НЧ „Виделина 1862“, Пазарджик), Андрей Райков (НЧ „Христо Ботев 1905“, Пловдив), Владимир Николов (МЦ, Благоевград), Ясен Шамлиев (НЧ „Христо Ботев 1884“, Ботевград), Ивайла Йорданова (ЧОУ „Азбуки“, София), Петър Митрев (НДД), Радислав Динев (МШ „Манол Иванов“, ОНЧ „Заря 1858“, Хасково), Светослав Велев, Карина Младенова и Елисавета Давидкова (НДД), Белослава Петрова и Марио Нешевски (ЦИКО „София“), Стефан Динчев (НЧ „Витоша 1951“, София) и момчешка камерна група „Звъника“ (ЦПЛР – ЦРД, Плевен).

Специална награда на комисията получава детски смесен хор „Звъника“ при ЦПЛР – Център за работа с деца, Плевен.

В раздел „Музикално изкуство: народни хорове и инструментални групи, и солови изпълнители“ приз за успешен дебют получава група „Малки лазарки“ (НДД). За отлично представяне са номинирани школите по народно пеене – хор малки и хор големи (ОДК, Смолян) и ВШ „Росица“. За народно пеене – групи за обработен и автентичен фолклор, са номинирани ДФГ „Джумайчета“ (НЧ „Н. Вапцаров 1866“, Благоевград), ФФ „Гайтанче“, КФ „Шопчета“ и КФ „Пендара“ (НЧ „Искра 1975“, Кюстендил). Отличен при камерните състави за народно пеене е ДЮФА „Нашенчета“ – Владимир Ранчински и Ивайла Янкова (ЦПРЛ – ЦРД, Плевен).

При индивидуалните изпълнители на народни инструменти отлично се представят Георги Духов, Георги Пасков и Теодор Буров (ОЦРД, Стамболийски), Димитър Пешев (НДД) и Михаил Митков (Читалище „Братство 1869“, Кюстендил). При формациите отличените са дуо родопски гайди (ОЦРД, Стамболийски), Ирина Ангелова, Мария Томова и Рая Мицева (НМУ „Любомир Пипков“, София), Божидара Генкова и Ивана Разсолкова (ОДК, Кюстендил). Приз на Комисията за съпровод получават Иван Кацарски (НЧ „Н. Вапцаров 1866“, Благоевград) и Иван Пичуров (ОДК, Смолян).

В раздел „Танцово изкуство“ призът на Комисията е присъден на ТА „Осогово“, Кюстендил. Награда за дебют получава ДЮТА „Кюстендилче“ (ОДК, Кюстендил). За отлично представяне са номинирани ДЮФА „Изворче“ и ТА „Бъдниче“ (НДД) и ТА „Витошанче“ (92. ОУ, София).

В раздел „Танцово изкуство – класически балет, характерни, спортни, съвременни и улични танци“ специалната награда на Комисията отива при студио за модерен балет „Цветни мечти“ (НДД). Специална награда на творческата комисия за хореография получава Татяна Лазарова (БШ „Арт Тани“, ЦИКО „София“). Школа „Хип-хоп“ печели приз за успешен дебют. Група за турски народни танци и традиции „Ачелия“ (ОДК, Крумовград) е отличена с награда за костюми. За отлично представяне са номинирани Елица Владова (НДД), БС „Модерато“, КСТ „Стил“ – Никол Гьокова и Мартин Петров (НДД),

В раздел „Театрално изкуство“ специалната награда на Комисията за най-добър спектакъл е присъдена на „Трите баби“ на Националната гимназия за сценични и екранни изкуства, Пловдив. Приз за моноспектакъл – „Бременските музиканти“, получава театрална школа „Мишпаха“ (Пловдив).

За отлично представяне са наградени и Боян Георгиев (формация „Врабчета“, ЦИКО „София“), Ема Неделчева (НДД), Александрина Тожарова (ТШ „Усмивка“, ОДК, Велинград), София Рачева, Любомир Шарков и Радина Василева (студио „Театър и традиции“, ЦИКО „София“), Ана-Мария Танева (ДТГ при НЧ „Съединение 1875“), Теодора Патова, Александра Демирева и Александрина Асанова (НГСЕИ, Пловдив).

За изключително актьорско постижение е отличена Моис Капон (ТШ „Мишпаха“, Пловдив), за оригинална актьорска интерпретация – Мария Кабакова (ТР „Мизансцен“, СУ „Васил Левски“, Карлово), за отлично представяне за актьорски ансамбъл – ТШ „Глобус“ (ОДК, Варна), за най-добър куклен спектакъл – „Златната рибка“ на КТ „Зорница“ (НДД), за отлично представяне в предучилищна възрастова група – детска театрална трупа при НЧ „Съединение 1875“ в Съединение, за художествено слово – ТС „Маската“ (ОДК, Кърджали) и за спектакъл на младежка тематика – ТР „Мизансцен“ (СУ „Васил Левски“, Карлово).

Отличените във Фестивала получават своите призове на церемония в Националния дворец на децата.