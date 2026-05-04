Често казваме, че съвременните деца не искат да четат. Априлското състезание по четене с разбиране на „Книговище“ показа по-различна картина: децата четат с удоволствие, когато четенето е с предизвикателство, обратна връзка и усещане за напредък.

Само за един месец 5356 ученици от цялата страна решиха 192 304 пъти въпросниците на „Книговище“ върху книги и новини от детската медия „Вижте“. Това е нов рекорд за инициативата и ясен знак, че интересът към четенето не изчезва – той има нужда от подходящи стимули.

Състезанието се проведе онлайн от 1 до 30 април на knigovishte.bg, където децата трупаха точки с верни отговори през целия месец. В него се включиха 533 класа от цялата страна. Най-активни бяха учениците от Ботевград, Хасково, Варна, Русе, Момчилград, Самоков и Монтана. Най-силно участие традиционно имат децата от I до IV клас, а най-много решавания събраха въпросниците по художествена литература.

Във време, в което разговорът за детското четене често е тревожен, „Книговище“ има свое решение, което стимулира децата сами да се върнат към книгите – платформата използва играта. Въпросниците превръщат прочетеното в действие: детето трябва да си спомни, да свърже, да провери, да се върне към текста, да различи важното. Така четенето престава да бъде пасивно занимание и детето с нетърпение посяга към нова и нова книга.

Състезанието е част от усилията на „Книговище“ да развива четенето с разбиране – умение, от което зависи не само успехът по литература, а и способността на детето да учи, да разсъждава и да се ориентира в света.

Рекордът от 192 304 решавания показа и още нещо – когато четенето е колективно усилие, то може да обедини общността. А когато около децата има учители и родители, които вярват в силата на книгите, знанието постепенно се превръща в личен избор и приятен навик за цял живот.

Победителите в Априлското състезание по четене с разбиране ще бъдат обявени до 10 май, а официалното награждаване ще се състои на 16 май в София.