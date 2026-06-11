Образователна платформа, разработена от ученици, спечели наградата на публиката в конкурса „Най-добър младежки стартъп в България“ за 2026 г. Той се организира от Фонда на фондовете в сътрудничество със Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Министерството на образованието и науката е партньор на инициативата, съобщава Пресцентърът на МОН.

Тази година

в Конкурса участват рекордните 333 младежки екипа,

съставени от ученици (XI и XII клас), студенти и наскоро завършили от цялата страна. Той цели да насърчи предприемачеството сред младежите на възраст 18 – 29 години и да ги информира за възможностите за финансиране на добрите идеи.

„Младостта ви е вашето предимство. Талантът ви е гарант, а това, че държавата ще ви помогне, ми дава увереност, че на конкурси като този се изграждат предприемачите на България“, обърна се заместник-министърът на образованието и науката проф. Сеня Терзиева към участниците в конкурса.

Тя отбеляза, че интересът на учениците към предприемачеството се увеличава, а все повече зрелостници избират тази дисциплина за втория задължителен държавен зрелостен изпит по профил.

Отличената от публиката платформа READU e разработена от Божидар Хаапанен и Стоян Мавродиев миналата година, докато двамата са още ученици. Тя ангажира децата чрез 3D модели, интерактивни уроци, упражнения и симулации, а на учителите дава ясна информация за знанията и затрудненията на всеки ученик при работата му в платформата.

В конкурса бяха отличени победителите в още три категории.

В първата от тях – Business stars, победител е CAR BNP – платформа за споделено паркиране, която свързва шофьори със собственици на паркоместа. В категорията SDG Dragons първо място зае RainReborn – интелигентна система за събиране и използване на дъждовна вода. В третата категория – Future Unicorns, печели „Еду Уайз Бот“ – базирана на изкуствен интелект платформа за търсене и управление на фирмено знание.

Отличените проекти получиха награди от партньорите на Конкурса и ще им бъде оказана подкрепа за реализиране на идеите им.

Призьорите в Конкурса бяха наградени от министъра на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев, ръководителя на Представителството на Европейската комисия в България Йорданка Чобанова и изпълнителния директор на Фонда на фондовете Александър Ненков.