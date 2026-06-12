За 35-и път своите лауреати излъчи Международният екологичен форум „Сребърна 2026“, организиран и провеждан от ЦПЛР – ОДК – Силистра, с директор Гинка Вандева. В началото на юни тази година дунавският град отново събира участници от цялата страна и 37 ученици от лицея „Крал Карол I“ от румънския град Остров. Гости на откриването са кметът на Общината Александър Сабанов и Дауд Ибрям – директор на РИОСВ – Русе. Градоначалникът връчва и наградите на отличените в съпътстващия конкурс „Планетата Земя – безценен дар“.

В конкурсите за рисунка, стихотворение и разказ участват над 600 ученици от страната и чужбина, отчитат организаторите.

През първия ден участниците с екологични проекти ги представят пред жури в постерна сесия, а през втория – индивидуално или в екип защитават разработките си.

Оценяването е дело на Красимир Киров – еколог в „Екомузей“, Русе, доц. Маргаритка Филипова – преподавател по химия и екология в Русенския университет, доц. Теменужка Богданова – преподавател по физика в Русенския университет, филиал Силистра, Снежана Пенева – старши експерт по природни науки и екология в РУО, Силистра, и Росен Иванов от Института по експериментална морфология, патология и антропология – БАН. Те споделят затруднението си при оценяването поради изключително силните и равностойни проекти.

В първа възрастова група (V – VII клас) победители с разработката „Жажда днес, стратегия за утре – как да опазим питейната вода във Велико Търново“ са Гергана Денева, Елена Дойчева и Кристияна Иванова (VII клас, ЧПГ „АК-Аркус“, Велико Търново). След тях се нареждат Деа Косева, Хелена Йонкова и Дария Иванова (VII клас, ЧПГ „АК-Аркус“, Велико Търново) с „Красота зад бариера: историята на Хотнишкия водопад“. Третото място е за Анабел Костова, Изабела Николова и Яница Георгиева (VII клас, ОУ „Св.св. Кирил и Методий“, Кюстендил) с „Река Банщица – сърцето на Кюстендил“.

Във втора група (VIII – XII клас) на първо място са класирани три разработки: „Производство и разпространение на локален микробиаленинокулант за възстановяване на биологичното плодородие на чернозема в община Кнежа“ на Ивет Накова (VIII клас, ПГЗ „Стефан Цанов“, Кнежа), „Екологията в прането“ на Виктория Даскалова и Мелани Димова (IX клас, СУ „Панайот Волов“, Шумен) и „Експериментално изследване на фотоволтаичното напрежение при контролирано ограничаване на светлинния поток“ на Преслав Михнив, Марио Бориславов и Давид Габаров (IX клас, ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“, Русе).

Второто място поделят Траян Илиев (IX клас, ЦПЛР – ОДК, Силистра) с „Кобалт – дозата прави отровата“ и Христо Георгиев и Никола Динев (IX клас, ПМГ „Св. Кл. Охридски“, Силистра) с SOS Animal. Третото място печелят Виктория Николова и София Симеонова Къртова (IX клас, Варненска търговска гимназия) с „Фитонциди в действие“, Полина Георгиева (IX клас, СУ „Цанко Церковски“, Полски Тръмбеш) със „Силата на 44°С“ и Максим Кировски и Мартин Михайлов (XI клас, СУ „Димчо Дебелянов“, Варна) с „Прототип на мобилно приложение Srebarna Nature Guide“.

Присъдени са и две първи, едно второ и едно трето място за проекти, разработени от румънски ученици от лицея „Крал Карол I“ в град Остров.

В литературния конкурс за стихотворение и разказ на тема „Планетата Земя – безценен дар“ изпратените 142 творби са оценени от жури с председател Валентина Кулева – старши учител по БЕЛ, и членове Адриана Мумджиева и Христо Христов – старши учители в ЦПЛР – ОДК, Силистра.

В групата I – IV клас в надпреварата за стихотворение първо място е присъдено на Алекса Иванова (II клас, 2. СУ „Проф. Никола Маринов“, Търговище). Втора е Виктория Стоянова (IV клас, НУ „Любен Каравелов“, Нова Загора), а третото поделят Вивиан Илиева (II клас, СУ „Максим Райкович“, Дряново) и Михаил Григоров (III клас, ОДК – Кюстендил).

Наградата на РИОСВ – Русе, отива при Габриела Димова (I клас, 2. ОУ „Св. Паисий Хилендарски“, Раднево).

В групата V – VІІ клас първа е Моника Георгиева (VII клас, ОУ „Йордан Йовков“, Варна) пред Велислава Великова (VII клас, СУ „Н.Й. Вапцаров“, Силистра) и Максим Николов (VI клас, СУ „Вичо Грънчаров“, Горна Оряховица). Призът на РИОСВ – Русе, е за Ефсун Елманова (V клас, 1. ОУ „Христо Ботев“, Търговище).

В групата VІІІ – ХІІ клас победител е Александра Александрова (XI клас, ПГО „Елисавета Багряна“, Бяла Слатина), следвана от Анджела Караиванова (VIII клас, ЕГ „Васил Карагьозов“, Ямбол) и Мария-Магдалена Стефанова (X клас, НПГГСД „Сава Младенов“, Тетевен).

Отличието на РИОСВ – Русе, печели Полина Петкова (VIII клас, ЕГ „Васил Карагьозов“, Ямбол).

В надпреварата за разказ в първа група печели Димитър Димитров (II клас, ЦПЛР – Горна Оряховица), следван от Каролин Костадинова (II клас, ОУ „Отец Паисий“, Силистра) и Димитрий Пушкин (III клас, ЦПЛР – Стара Загора).

РИОСВ – Русе, отличава Александър Алтиев (IV клас, ЦПЛР – ЦЛТРДБ, Благоевград).

В групата V – VІІ клас първа е Мария Иванова (VI клас, ОУ „Христо Смирненски“, Генерал Тошево). Нейни подгласници са Даная Маринова (VI клас, ОУ „Отец Паисий“, Силистра) и Гергана Димитрова (V клас, ЦПЛР – Стара Загора).

Наградата на РИОСВ – Русе, и за Йоанна Куцарова (VI клас, ОУ „Иван Вазов“, Силистра).

И в групата VIII – XII клас призьорите са Стефани Бурлакова (IX клас, ЕГ „Васил Карагьозов“, Ямбол), Тина Тунчева (XI клас, ПГКМКС „Акад. Благовест Сендов“, Варна) и Есмералда Сейкова (X клас, СУ „Христо Ботев“, Карнобат).

Отличието на РИОСВ – Русе, получава Андриана Сталева (VIII клас, ПГЛПЕХТ – Ямбол).

В конкурса за рисунка жури с председател Йордан Колев – художник и директор на Художествената галерия в Силистра, и членове Елена Маркарян и Габриела Узунова – учители в ОДК, Силистра, оценяват получените 320 творби.

В направление „Живопис“ в групата I – IV клас на първите три места са класирани Калина Бързашка (9 г., школа „Колорит“, Плевен), Chirea Alesia Maria (11 г., лицей „Крал Карол I“, Остров, Румъния) и Давид Милков (7 г., ЦПЛР – ОДК, Търговище).

Награда на РИОСВ – Русе, получава Каролина Харков (9 г., ОУ „Любен Каравелов“, Бургас).

В групата V – VII клас печели Ивайла Райкова (11 г., „Арт Попово“, Попово) пред Валерия Христова (14 г., 1. ОУ, Търговище) и Амина Раза (12 г., СУ „Д-р Петър Берон“, Костинброд). Трети се нареждат Емир Неждетов (13 г., 1. ОУ, Търговище) и Бориса Драгоева (11 г., СУ „Д-р Петър Берон“, Костинброд).

Призът на РИОСВ – Русе, е за Виктория Асенова (12 г., ателие „Дон Кези“, Дупница).

В групата VІІІ – ХII клас първите трима са Вяра Пенчева (16 г., школа „Елиза Арт“, Габрово), Цветелина Йорданова (17 г., ПТГ – Варна) и Раян Купенов (17 г., школа „Живопис“, Казанлък).

РИОСВ – Русе, награждава Дария Илиева (14 г., ателие „Дон Кези“, Дупница).

В направление „Графика“ в групата VІІІ – ХII клас призьори са Йоан Недков (17 г., ПГС „Пеньо Пенев“, Силистра), Моника Пенева и Борислава Георгиева (15 г., ПТГ – Варна).

Отличието на РИОСВ – Русе, е за Иван Веселинов (18 г., ПАГ „Н.Й. Вапцаров“, Бяла Слатина).

В направление „Приложно изкуство“ в групата VІІІ – ХII клас първите три места са за Хамиде Хасанова (16 г., СУ „Панайот Волов“, Шумен), Галентина Христова (16 г., ИПГТО „Дочо Михайлов“, Тервел) и Аделина Начева (15 г., НПГПТО „М. В. Ломоносов“, София).

Присъдени са и поощрителни награди в различните възрастови групи и направления на Международния конкурс.

Редове от историята

Организаторите припомнят, че форумът води своето начало от Центъра за ученическо техническо и научно творчество с директор Дочка Милушева през учебната 1990/1991 г. като Национален средношколски екосимпозиум. Още тогава проявата е включена в Националния календар на МОН. Пет години по-късно са организирани съпътстващи прояви под надслов „Земята – наш дом“ – конкурс за рисунка и литературен конкурс. През 1996 г. е създаден и екоклуб „Пеликан“, който и днес е школа в ОДК – Силистра, и поддържа традициите на Форума.

В знак на признателност към първопроходците директорът на ЦПЛР – ОДК – Силистра, Гинка Вандева връчва плакет на Дочка Милушева за нейните заслуги за създаването на Форума, превърнал се през годините в емблема на дунавския град.