Наградата „Звездите на София“ получиха в Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност 40 изявени ученици от столицата. Отличието бе връчено на всеки от тях на открита сцена пред храм-паметника „Св. Александър Невски“ от началника на Регионалното управление на образованието – София-град, д-р Елеонора Лилова за техни изключителни постижения в образованието.

Лауреатите бяха поздравени и от заместник-министъра на образованието и науката д-р Таня Панчева. Тя отбеляза, се талантите на София могат да се гордеят не само техните родители и учители, но и цяла България. И добави, че наградата е не само за техните постижения, но и признание за стремежа им към усъвършенстване и развитие.

Призът се връчва за първи път по инициатива на РУО – София-град.

С него се удостояват ученици с постижения в образованието, науката, изкуствата и обществения живот.

„Поздравявам и техните учители, които вдъхновяват, както и родителите, които изграждат силни характери и ги мотивират да вървят напред“, заяви д-р Лилова.

От своя страна, деканът на Факултета по науки за образованието и изкуствата проф. д-р Милен Замфиров отбеляза, че българската история е градена на първо място от учители и просветители.

Награждаването бе съпроводено с тържествения концерт с участието на ученици от 140. СУ „Иван Богоров“, 144. СУ „Народни будители“ и Националния дворец на децата.

В събитието, организирано от РУО – София-град и Столична община, участва и заместник-кметът на София Десислава Желязкова. Сред присъстващите бяха и Диян Стаматов, председател на Съюза на ръководителите в системата на народната просвета, директори, учители и общественици.