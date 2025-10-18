Национално издателство за образование и наука „Аз-буки“ представи най-новото си издание за деца „Вълшебните обувки на Кая“ в зала „Студио 1“ на Радио Пловдив.

Залата в Радио Пловдив събра десетки деца и родители. Група ученици от начален етап на обучение в СУ „Св. Климент Охридски“ в Пловдив също бе сред гостите на събитието. Те бяха придружени от своите учители Гюлтане Мюмюн, Григор Пончев и Светослава Ангелова. Малките гости получиха книгата „Вълшебните обувки на Кая“ като подарък от Издателство „Аз-буки“.

„Тази книга е за вълшебства и много приключения. Тя е за смели деца с големи мечти“, каза авторът на книгата Диляна Кочева.

Писателката сподели как решава да напише „Вълшебните обувки на Кая“ и разкри, че освен автор на книгата, е и майка на главната героиня в историята.

„Кая е с криви крачета и всяка вечер носи вълшебни обувки, но това по никакъв начин не я прави различна от вас“, каза още Кочева.

И пожела на малките гости никога да не се отказват от това, за което мечтаят.

Авторът на книгата я прочете заедно с преподавателя по философия Яна Митева, която влезе в ролята на смелата Кая.

Малчуганите показаха, че са слушали внимателно историята за Кая и отговаряха на въпроси по съдържанието книгата. Будните ученици с лекота посочиха кои са вълшебните думи в книгата, кой е най-добрият приятел на Кая и каква е поуката. За най-бързите имаше и награда. И изненадите за малките гости не спряха дотам. Децата трябваше да помогнат на Кая и Мечо да намерят

нов приятел.

Те се разделиха на два отбора. Единият трябваше да напише кратка история кой е новият спътник в приключения на Кая и Мечо и къде се срещат. Вторият тим имаше за задача да нарисува новият приятел на смелото момиче и нейният верен другар.

Талантливите малки писатели и художници не успяха да се обединят около един единствен нов приятел, но за сметка на това Кая и Мечо се сдобиха с много нови верни другари, с които ще могат да опознават нови вълшебни земи.

„Вашите истории и рисунки ме вдъхновяват да напиша и следващата история за приключения на Кая и Мечо. Тя може да бъде и с новите приятели на Кая и Мечо, които оживяха на вашите листове“, каза с усмивка писателката Диляна Кочева.

Накрая всички заедно изрекоха вълшебните думи „Халче дуо!“. С тях всичко се сбъдва, каза писателката. Гостите на премиерата се наредиха за автограф, като сред посетителите имаше и деца и родители на деца с „вълшебни обувки“.

В представянето участва и Венцислав Генков – зам.-директор на Национално издателство „Аз-буки“.