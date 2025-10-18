Национално издателство за образование и наука „Аз-буки“ представи най-новото си издание за деца „Вълшебните обувки на Кая“ в зала „Студио 1“ на Радио Пловдив.
Залата в Радио Пловдив събра десетки деца и родители. Група ученици от начален етап на обучение в СУ „Св. Климент Охридски“ в Пловдив също бе сред гостите на събитието. Те бяха придружени от своите учители Гюлтане Мюмюн, Григор Пончев и Светослава Ангелова. Малките гости получиха книгата „Вълшебните обувки на Кая“ като подарък от Издателство „Аз-буки“.
„Тази книга е за вълшебства и много приключения. Тя е за смели деца с големи мечти“, каза авторът на книгата Диляна Кочева.
Писателката сподели как решава да напише „Вълшебните обувки на Кая“ и разкри, че освен автор на книгата, е и майка на главната героиня в историята.
„Кая е с криви крачета и всяка вечер носи вълшебни обувки, но това по никакъв начин не я прави различна от вас“, каза още Кочева.
И пожела на малките гости никога да не се отказват от това, за което мечтаят.
Авторът на книгата я прочете заедно с преподавателя по философия Яна Митева, която влезе в ролята на смелата Кая.
Малчуганите показаха, че са слушали внимателно историята за Кая и отговаряха на въпроси по съдържанието книгата. Будните ученици с лекота посочиха кои са вълшебните думи в книгата, кой е най-добрият приятел на Кая и каква е поуката. За най-бързите имаше и награда. И изненадите за малките гости не спряха дотам. Децата трябваше да помогнат на Кая и Мечо да намерят
нов приятел.
Те се разделиха на два отбора. Единият трябваше да напише кратка история кой е новият спътник в приключения на Кая и Мечо и къде се срещат. Вторият тим имаше за задача да нарисува новият приятел на смелото момиче и нейният верен другар.
Талантливите малки писатели и художници не успяха да се обединят около един единствен нов приятел, но за сметка на това Кая и Мечо се сдобиха с много нови верни другари, с които ще могат да опознават нови вълшебни земи.
„Вашите истории и рисунки ме вдъхновяват да напиша и следващата история за приключения на Кая и Мечо. Тя може да бъде и с новите приятели на Кая и Мечо, които оживяха на вашите листове“, каза с усмивка писателката Диляна Кочева.
Накрая всички заедно изрекоха вълшебните думи „Халче дуо!“. С тях всичко се сбъдва, каза писателката. Гостите на премиерата се наредиха за автограф, като сред посетителите имаше и деца и родители на деца с „вълшебни обувки“.
В представянето участва и Венцислав Генков – зам.-директор на Национално издателство „Аз-буки“.
„Много се радвам, че книгата достигна и до децата и родителите на децата с еквиноварус. Иска ми се „Вълшебните обувки на Кая“ да бъде в помощ на тях, но и да послужи като мост за приемане на различните от нас. Ще бъда изключително щастлива и ако книгата послужи за вдъхновение за всички малки читатели да бъдат себе си. Вълшебствата са скрити във всеки от нас, стига да имаме очи, за да ги видим. “, завърши Кочева.
