Проектът „Система за генетично моделиране на естествени вариации за толерантност на доматите към многобройни стресови фактори“ на Центъра по растителна системна биология и биотехнология в Пловдив е сред 81-те одобрени за финансиране по поканата за обмен на персонал по програмата „Мария Склодовска-Кюри“ (MSCA) за 2025 г.

За България това е единственият подкрепен проект, става ясно от обявените от Европейската комисия резултати.

Комисията ще отпусне общо 97,7 млн. евро за одобрените проекти, които насърчават сътрудничеството между академични и неакадемични организации в ЕС и по целия свят и стимулират иновациите и трансфера на знания.

Европейската изпълнителна агенция за научни изследвания (REA) е получила 363 заявления за участие в поканата за представяне на проектни предложения. Три от тях са от България. От подадените 360 са допуснати до процедурата и са оценени. Избраните 81 проекта съответстват на успеваемост от 22,5 %.

Проектите обхващат всички научни дисциплини и области на научните изследвания. Петте най-популярни дисциплини са инженерство и информационни и комуникационни технологии с 23,5%, околна среда и геонауки – 17,3%, биологични науки – 16,1%, социални и хуманитарни науки – 16,1%, и химия с 9,9 %.

Избраните проекти се координират от организации в 21 държави. Първите 5 държави са Италия с 15 проекта, Обединеното кралство с 13 проекта, Гърция с 8 проекта, Турция със 7 проекта и Германия с 6 проекта.