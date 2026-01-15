Стипендия от 665 евро месечно могат да получат най-талантливите български ученици, лауреати от международни олимпиади, които останат да учат висше образование в България. Това съобщи министърът на образованието и науката Красимир Вълчев по време на форума „Модерно висше образование чрез устойчиво финансиране за качествено обучение, академични стандарти и партньорство в институционална среда“ в Пловдив, съобщи Пресцентърът на МОН.

Министър Вълчев представи програмата на МОН „Избирам да следвам в България“,

която бе одобрена от Министерския съвет в началото на декември 2025 г.

Нейната цел е да задържи талантливите умове на България, като стимулира със стипендии и безплатно обучение лауреати от международни олимпиади, които са спечелили златни, сребърни или бронзови медали в следните области – математика, информатика, физика, химия, биология, астрономия, лингвистика, география/науки за Земята и изкуствен интелект.

„Преди имаше предложение за програма „Стефан Стамболов“, която да ги финансира да учат в чужбина. Ние правим обратното: инвестираме в това да остават да учат в България“, посочи министърът на образованието и науката.

По думите му това не зависи само от стипендиите, а от перспективите за развитие, а в последните години все повече млади хора виждат такава в България. Той посочи като положителен пример и Института INSAIT към Софийския университет, който не само задържа родни таланти в областта на информационните технологии, но и привлича перспективни студенти от цял свят.

Министър Вълчев припомни, че

в последната година МОН провежда политика за насочване на кандидат-студенти към важни за обществото и икономиката на страната професионални направления и специалности чрез различни стимули.

„Вече се виждат първите резултати от всички мерки, които инициирахме. През тази академична година с 36% се е увеличил приемът на студенти в I курс, които учат за медицински сестри и изцяло е запълнен приемът в държавна поръчка за бъдещи лекари със сключени договори с български болници, в които ще работят след завършване“, обясни Красимир Вълчев.

Значителен ръст има и в други професионални направления с недостиг на специалисти

като „Металургия“ (22%), „Електротехника, електроника и автоматика“ (14%), „Енергетика“ (7,5%), „Химични науки“ (34%), “Физически науки“ (18%), „Общо инженерство“ (10%) и др.

„През последната година имахме много добро взаимодействие и с ректорите, и със синдикатите. Не говорихме толкова за средства и заплати, а много повече за реформи – как системата да служи на обществото, как да имаме повече научна дейност, да привлечем чуждестранни студенти, да оптимизираме учебните програми, най-вече как да завишим изискванията. Основният фокус бе за продължаващото повишаване на качеството на висшето образование и инвестицията в авторитета на университетите ни“, каза още министър Вълчев.

Форумът се организира под патронажа на Областната администрация в Пловдив със съдействието на Сдружението на държавните висши училища, Синдикат „Висше образование и наука“ към КНСБ, Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ и Националното представителство на студентските съвети.