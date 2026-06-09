За първи път Национално издателство за образование и наука „Аз-буки“ връчи специална награда за ярко творческо присъствие и впечатляващо представяне на една от трупите в Националния театрален многоезичен фестивал „Словото – сила и необятност“ във Велинград. Отличието на „Аз-буки“ е за Театрална формация „Характер“ към СУ „Васил Левски“ в Русе за тяхната

постановка „До Европа и назад“ по произведението на Алеко Константинов „Бай Ганьо“.

То бе връчено от редактора в Издателството и за втори път член на журито на Фестивала Диляна Кочева.

„Децата дойдоха с голямото желание да победят, и го направиха“, сподели за „Аз-буки“ ръководителят на формация „Характер“ Антония Киранова.

Тя е учител по български език и литература и от дете много обича театъра.

Театралната ѝ трупа е основана през 1998 г. като танцово-театрална група. Първоначално е към ЦПЛР – Разград, след това към Математическата гимназия „Баба Тонка“ в Русе, а днес е към СУ „Васил Левски“ в Русе.

„За този спектакъл се подготвяхме три месеца. Става въпрос за всекидневни репетиции и много упорита работа с 8 деца“, разказва Антония Киранова за процеса на работа по постановката „До Европа и назад“.

И това се случва в една от залите в училището, която не е приспособена за подготовка за игра на сцена.

„Това е конферентна зала. Все едно репетирахме във физкултурен салон“, обяснява тя. Липсата на условия обаче не сломява желанието на децата.

И независимо че за премиерата всички се притесняват, крайният резултат е много добър.

„Децата не са за подценяване. Те могат много и стига да видят, че човекът, който ги ръководи, не се притеснява и вярва в тях, нещата винаги се получават“, казва тя.

На сцената младите театрали излизат с много красиви костюми, предоставени им от Държавната опера в Русе и от учителя по история и родолюбец Мартин Календжиев. А пътните разходи при участията им покрива един от родителите на децата – Николай Атанасов.

„Независимо колко са талантливи, ако нямаме спонсори, няма как да се справим. От сърце благодаря на всички родители за помощта“, казва Киранова.

По време на тазгодишното издание на Фестивала във Велинград талантливите деца получиха още три награди – Гран при, за най-добра костюмография и специалната награда на Нова телевизия.

Миналата година получават отново Гран при за постановката „Пробуждане“ по „Под игото“ от Иван Вазов.

„Формация „Характер“ има щастлива съдба и винаги на конкурси печели призови места“, завършва Киранова.