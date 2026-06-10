С акцент върху детската литература шестото издание на Националната кампания „Зелено четене“ започва на 13 юни. Инициативата ще премине през шест града: Казанлък (13 юни), Свищов (14 юни), Разград (20 юни), Варна (21 юни), Пазарджик (27 юни) и София (28 юни). Стотици творби на съвременни български автори изненадващо ще открият своите нови читатели в паркове и градини.

Традиционно кампанията се провежда под мотото „Книгите сами ни намират“,

а ценен ресурс за реализацията ѝ са доброволците във всеки град.

Национално издателство „Аз-буки“ е медиен партньор на събитието.

Кампанията цели да популяризира четенето на съвременна българска литература на обществени места и сред природата. Инициативата е дарителска, като в нея любими български автори и водещи издателства предоставят безвъзмездно свои книги за „Зелено четене“. Всяка от тях носи и отличително наименование –„книгодар“ (в множествено число „книгодари“). Думата подчертава дарителския елемент в кампанията. Тя е специфична за нея, защото съдържа призива към читателите, след като прочетат намерената книга, да я подарят.

Шестото издание на кампанията неслучайно се провежда в месеца на детето.

„Вярвам, че децата трябва да имат по-широк достъп до качествена литература. Затова в програмата са включени повече детски книги, дарени от български автори и водещи издателства в страната. Наред с това инициативата не само насърчава четенето, но и спомага за изграждането на редица ценности у децата“, казва инициаторът на кампанията Надежда Динева и автор на романа „Орденът на скорпионите“.

Желанието ѝ е чрез „Зелено четене“ децата да се научат да ценят и опазват околната среда, да се включват в доброволчески инициативи и да бъдат част от различни общности чрез участието си в културни събития.

Създателката на кампанията е подготвила и нови изненади за по-големите любители на книгите.

„В някои от книгодарите те ще открият лични писма със специални послания от мен. Надявам се тези думи да ги докоснат, вдъхновят и подкрепят в подходящия момент, напомняйки им колко важни са доброто, вярата и надеждата“, разкрива събеседничката ми.

Допълва, че всяка книга е съпътствана от отличителни книгоразделители и специалния символ на „Зелено четене“. Чрез тях всеки ще получи информация за инициативата и насоки какво следва да направи. След откриване на книгодарите новите им притежатели публикуват във фейсбук групата „Зелено четене“ снимка на книгата, като отбелязват #книгодар.

„За да продължи доброто, призоваваме книгодарите да бъдат подарени, след като бъдат прочетени, за да зарадват още читатели“, казва Динева.

Сред участващите заглавия са книгите на Виктория Бешлийска, Костадина Костова, Мария Пеева, Георги Връбчев, Емилия Павлова, автобиографията на Христо Стоичков. От детските книги са „Вълшебните обувки на Кая“, издадена от Издателство „Аз-буки“, „Тайната на Странджа“, „Бандата на професорите“, „Антарктида“, приключения на Лени Лемън, книжки на Х. К. Андерсен, детски азбучни букварчета и стихове за деца.

Хоризонтът на кампанията тази година е разширен с четири нови града – Казанлък, Свищов, Разград и Пазарджик.

„От една страна, през годините получавам множество запитвания от читатели от различни краища на страната. От друга – стремежът ми е инициативата да обхваща възможно най-широка територия, като градовете са разположени в различни региони на България, а не са съсредоточени само в Северна или в Южна България“, обяснява двигателят на „Зелено четене“.

Тя изказва благодарност на доброволците, които всяка година помагат книгодарите да намерят своите нови читатели. Тази година Динева наблюдава и засилен интерес от тяхна страна да разширят дейностите и да предложат повече от първоначално заложеното в кампанията. Освен туровете на книгодари те инициират литературни четения и други местни културни събития, които допринасят за по-активното участие на общността. С четения се включват и детски градини и училища от цялата страна.

„Щастлива съм, че ръководители и директори на училища и библиотеки припознават каузата и с ентусиазъм и желание подкрепят дейностите в кампанията. За мен това е знак, че „Зелено четене“ не само изпълнява целите си, но и успешно надгражда своята мисия, като вдъхновява все повече хора да станат част от нея“, казва с усмивка събеседничката ми.

В Свищов като доброволци в кампанията участват ученици от Средно училище „Николай Катранов“. Учителката по български език и литература Елена Ангелова се включва с осмокласници, на които е класен ръководител. „Това е начин да стимулирам интереса на ученици към книгата, да популяризирам четенето и ползите от него. С участието ни в инициативата „Зелено четене“ ще общуваме и на по-различно, неангажиращо, ниво. Така ще се опознаем и сближим“, споделя тя пред „Аз-буки“. И добавя, че навярно ще се присъединят и петокласници, които са редовни участници в кампаниите на „Книговище“.

Ангелова има и идея за допълнително събитие с учениците, което да организират по повод кампанията.

Тя ще прочете избрана от тях книга, която след това ще предаде на ученик, който, от своя страна, да я предаде на съученик или приятел. „В един момент ще се съберем и ще обсъдим какво ни е харесало, на какво ни е научила книгата, дали е отговорила на очакванията ни“, споделя учителката.

В Разград доброволци са деца, които се включват в школите на ЦПЛР – Център за ученическо техническо и научно творчество. Директорката Цветанка Русева споделя, че са сформирани два екипа с различни задачи.

Пет деца от клуб „Екотуризъм“ ще сложат книгите в раничките си и ще обиколят през четири пункта в града, като началната и крайната точка са градският парк и центърът.

„Те ще бъдат преносители на дарените книги и могат да бъдат наречени добродари“, посочва Русева.

От Центъра за ученическо техническо и научно творчество се грижат и за медийното отразяване на кампанията. Три деца от клуб „Репортери“ ще следват неотлъчно добродарите и ще ги снимат как поставят книгодарите. Младите журналисти ще интервюират и граждани относно литературата, която обичат да четат.

И тази година има изненада за онлайн участниците в кампанията, които ще имат шанса да спечелят Мистериозната кутия на „Зелено четене“ в томбола. В нея ще могат да се включат читатели от цялата страна. Условията за участие в томболата за мистериозната кутия могат да бъдат намерени на страниците на кампанията в социалните мрежи.