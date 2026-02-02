Световният технологичен лидер Google подкрепи Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии (INSAIT) към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ с награда от 500 000 щатски долара, съобщават от българската научноизследователска организация.

Отличието се дава за постигнатите високи резултати в развитието на изкуствения интелект на национално и международно ниво. Световният технологичен гигант подкрепя финансово Института систематично още от неговото създаване.

Новото финансиране ще подпомогне разработки на световно ниво в областта на изкуствения интелект, отбелязват от „Инсайт“. Финансирането ще даде допълнителни възможности на изследователи в Института да работят по ключови проекти в стратегически направления като компютърно зрение, роботика, машинно обучение и други, насочени към създаването на технологии с глобално значение.

Наградата затвърждава дългосрочното партньорство между „Инсайт“ и „Гугъл“

и подкрепя мисията на родния Институт да провежда научни изследвания на световно ниво в България, утвърждавайки страната ни като важен център за развитие на изкуствения интелект и високите технологии в региона, Европа и света. Аз-буки