Ученически отбор от България спечели призови места на световен конкурс, организиран от Националното космическо общество в САЩ, съобщават от Първа английска езикова гимназия (АЕГ) в София, предава БТА. Екипът от 12 ученици (шестима ученици от Първа АЕГ и шестима ученици от 133. средно училище „А. С. Пушкин“)

грабна второ място в престижната международната надпревара Live in a Healthy Space Design Competition

в конкуренция с двойно повече участници спрямо миналата година (2627 проекта, 14 636 ученици от 12 държави).

Отличените гимназисти получиха сертификатите си за спечеленото второ място на Годишния конгрес на Националното космическо общество, проведен във Вирджиния, САЩ (4 – 7 юни 2026 г.)

Конкурсът изисква създаването на концепция за селскостопанска структура за отглеждане на растения в космически условия, която учениците развиват иновативно в проекта FlorAstra (на латински „Цветя на звездите“), без да е използван изкуствен интелект.

Отличените ученици от Първа АЕГ са: Елица Павлова, Биляна Манасиева, Жасмин Цветкова, Георги Бишков, Ема Несторова и Надежда Драгнева, а от 133. СУ – Ирена Шевкенова, Сияна Кръстева, Мартин Ламбов, Даниел Георгиев, Лора Георгиева, Ира Карина Димова.

Проектът FlorAstra представлява цялостна концепция за космическа колония в орбитата на планетата Церера,

която устойчиво осигурява живот на 4000 души чрез напълно затворена екосистема. Концепцията на този проект се състои в създаването на иновативни технологии за отглеждането на роза Дамасцена и на други цветя на борда на станцията, както и технология за производство на лекарства и козметика на самата станцията с цел пълноценен живот на обитателите ѝ.

Българският проект въплъщава визия за създаване не само на място за оцеляване на хората, но и истински небесен рай сред звездите. Философията на учениците е „Цветята на нашата станция носят послание – отглеждаме красота в далечни места, изпълнени със студенина, не защото ни се налага, а защото настояваме, че трябва“.

Изявите на отбора в тези две научни конференции са уникална възможност наши ученици да покажат българския научен потенциал пред водещи световни специалисти в областта на космическите изследвания, отбелязват от Първа АЕГ. И изказват благодарността си към Столичната община, която миналата година е подкрепила финансово отбора, а тази година той е получил обещание отново за подкрепа.

През 2025 г. отборът на България спечели първо място на този конкурс с проекта Galanthus.