Молдир Алшынбаева, Дарина Аманбекова, Мерей Балабекова

Карагандинский университет им.Е.А.Букетова (Казахстан)

https://doi.org/10.53656/for22.203aktu

Аннотация. Актуальность и важность проблем, связанных с сопоставительной лингвистикой, постоянно привлекает внимание лингвистов к вопросам изучения лексики и концептов иноязычного происхождения. В данной статье рассматриваются актуальные темы исследований докторантских диссертационных работ в современном Казахстане. Ценность данной статьи определяется возможностью использования содержащихся в ней сведений в дальнейших исследованиях по вопросам языковой конвергенции, изучению вопроса интеграции и адаптации иноязычных слов, выявлению концептуальных полей понятий «богатство» и «бедность», также и изучения сакральных понятий в сопоставительной лингвистике.

Ключевые слова: многоязычие; речевая деятельность; эмпрунтология; язык; концепт; концептосфера; языковая репрезентация сакральных понятий