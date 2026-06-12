Проф. д-р Галина Шамонина
Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“, България
https://doi.org/10.53656/for2026-2s-10
Надя Чернева, Юлиана Чакърова и др. 2024. Лингвокултурна емблематика: проекции и интерпретации. Ред. Надя Чернева, Пловдив: Пловдивско университетско издателство, 2024, 288 стр. ISBN 978-619-7663-99-0.
Колективният сборник „Лингвокултурна емблематика: проекции и интерпретации“ е поредното научно предизвикателство за Пловдивската лингвокултурологична школа – задълбочено изследване, обобщаващо резултатите върху вербализацията на културната памет през прецедентиката в тезауруса на младото поколение в България и Русия.
Новата книга е актуална, новаторска, интересна и полезна.
Актуалността e обусловена от факта, че темата за лингвокултурната емблематика като динамичен процес на кодиране и декодиране на културния смисъл изследва вербализацията на културната памет през прецедентиката в тезауруса на младото поколение в България и Русия, като в кръга на изследването са включени също сръбската и немската лингвокултура и език.
Сравнителното изследване на лингвокултурната емблематика е безспорно новаторско. Чрез различни методи са изследвани две различни в онтогеничен план славянски култури, като авторите разглеждат емблематичните единици като уникални „кодове“ или „маркери“ на културна общност, а сръбската лингвокултура и език служат като контролен инструмент за наличие/отсъствие на общославянски общи тенденции.
Значимостта на изследването е в разглеждането на лингвокултурната емблематика като генетичен код на дадена култура. Концепциите за „проекция“ и „интерпретация“ са ключови за разбирането как тази емблематика функционира и как се възприема както от „вътрешните“ носители на културата, така и от „външните“ наблюдатели.
Съдържанието на научния сборник е успешно композирано. То включва 6 студии и 5 статии, разкриващи общото и различното в тезауруса на съвременното поколение българи, руснаци, сърби и германци. Основната първа част е посветена на прецедентиката, а във фокуса на втората част са приложенията. Съзнателно поставих акцент върху структурата на книгата, която респектира с прецизност, конкретност и ясна подредба. Безспорен принос на авторите е вътрешното структуриране на всяка статия, в което се проявява нейната ярко прагматична, приложно-практическа стойност.
Научният редактор на сборника – проф. д-р Н. Чернева, има редица интересни публикации и значителен професионален опит в областта на проведеното изследване (Cherneva, 2013, 2023).
Могат да се откроят няколко интересни тематични кръга – прецедентиката като лингвокултурна емблематика (Cherneva, 2024), вербализация на културната памет в дискурса на европейските образователни програми (Chakarova, 2024), същностни характеристики на прецедентните феномени и трансформационни модели при употребата им в СМИ (Tencheva, 2024), прецедентни изрази в речта на българина (изследване върху материал на българското филмово изкуство) (Kartalova, 2024b), прецедентни феномени с библейски произход с компонент „родство“ като част от ядрото на интерконтекстуалния тезаурус на руската и българската лингвокултура (Milanova, 2024a), превръщане на някои антропоними в прецедентни феномени в българския език (Kartalova, 2024a), прецедентиката на ХХI век – милениали срещу зумъри (Milanova, 2024b), прецедентни феномени на дрехи като начин за самопрезентация в обществото (Milanova, Makević, 2024), полифунционалност на мемовете в чуждоезиковото обучение (Andrijašević, Milanova, Kolarević, 2024), контрастивен анализ на прецедентните феномени в немския и в българския език (Tencheva, Pisacheva, 2024) и др. Както се вижда, във всяка тема изследователите използват текстове от различни жанрове, асоциативни и социолингвистични експерименти. Те не просто извличат смисъла, но и анализират самите механизми на неговата проекция и начините на интерпретиране. Авторите разглеждат емблемата като обект, реконструират нейния генезис, проследяват употребите ѝ в дискурса и картографират семантичното ѝ поле.
Проекциите и интерпретациите на лингвокултурната емблематика я превръщат в пространство на постоянен диалог между: миналото и настоящето, „своето“ и „чуждото“, колективното и индивидуалното. Изучаването на тази динамика позволява не само да се разбере „какво“ е емблемата, но и „как“ тя функционира като жив механизъм за предаване, запазване и преоткриване на културния смисъл в езика.
Изследването има силен научен, културен, исторически и национален символен заряд. Емблематичната лексика представлява най-голямо предизвикателство за преводача, тъй като изисква обяснения или аналогии, а не буквален превод. За задълбочено овладяване на чужд език е необходимо изучаване на неговата емблематична лексика, защото тя отключва достъп до „начинa на мислене“ на културата. Разбирането на емблематиката на дадена култура помага за избягване на недоразумения и за по-успешна комуникация. Убедена съм, че книгата ще бъде търсена от преподаватели, преводачи, докторанти и студенти, мотивирани да усъвършенстват чуждоезиковите си умения и знания в културния диалог.
Сборникът има безспорна изследователска стойност и трябва да бъде разпространяван и популяризиран сред научната общност в България.
Благодарности и финансиране
Това изследване е финансирано от Европейския съюз – NextGenerationEU, чрез Националния план за възстановяване и устойчиво развитие на Република България, проект ДУЕКОС BG-RRP-2.004-0001-C01 (ДУЕКОС D24-FlF-005).
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Acknowledgements & Funding
This study is financed by the European Union – NextGenerationEU, through the National Recovery and Resilience Plan of the Republic of Bulgaria, project DUECOS BG-RRP-2.004-0001-C01 (DUECOS D24-FIF-005).
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NEW BOOK ON LINGUOCULTURAL EMBLEMATICS
Prof. Dr. Galina Shamonina
WoS Researcher ID: R-5266-2017
ORCID iD: 0000-0002-6427-2617
Varna Free University
Varna, Bulgaria
E-mail: shamonina@vfu.bg
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