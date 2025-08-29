Младежкият център в Кюстендил, с подкрепата на местната община, обяви началото на благотворителната кампания „Доброто започва от теб“. Инициативата е насочена към деца и ученици в неравностойно положение и цели да събере дрехи и обувки за деца над 5 години, раници, учебни пособия и помагала – малки дарове, които могат да донесат голяма надежда.

„Всяка дарена раница е ново начало, всяка тетрадка е възможност за мечта, всяка обувка е стъпка напред. Подари шанс. Подари усмивка. Подари добро“, призовават организаторите.

Освен с благотворителната кауза Младежкият център се похвали и с нова придобивка –

библиотека за младите читатели на Кюстендил. Заедно с участниците от клуб „Литератор“ екипът подреди първите книги в това пространство – „дом на вдъхновението и словото“, където младите хора ще могат да откриват обичани произведения от световната литература, класики от български автори, съвременни заглавия и разнообразни жанрове, както и специална селекция, подбрана според интересите на младата публика.

Библиотеката ще бъде постепенно обогатена с още 250 нови заглавия.

„Вярваме, че всяка книга е пътешествие, което ни прави по-богати, по-свободни и по-близки един до друг“, споделят от Центъра.

Новото пространство е отворено безплатно за всички млади хора

на възраст между 13 и 29 години, които обичат да четат, да мечтаят и да пътуват чрез силата на думите. С кампанията и библиотеката Младежкият център – Кюстендил доказва, че дори малките жестове на доброта и знание могат да променят живота на младите хора и да им дадат шанс за по-светло бъдеще.