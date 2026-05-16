Десетото юбилейно издание на Международния конкурс по четене на български език за ученици от I и II клас в чужбина „Аз Буки Веди“ ще се проведе на 27 юни в Българското училище „Кирил и Методий“ в Париж.

За поредна година Национално издателство „Аз-буки“ е медиен партньор на Конкурса.

„Тази година очакваме около 80 деца от 32 училища. За първи път имаме участници от Украйна и от друг континент. Става въпрос за Център „Малката България“ в САЩ“, споделя за „Аз-буки“ училищният ръководител на Българското училище „Кирил и Методий“ в Париж Камелия Конакчиева. Разказва, че интересът към Конкурса става все по-голям – за сравнение миналата година в Лондон се явяват участници от 21 школа зад граница. Конакчиева посочва, че проявата и тази година ще се проведе присъствено, както е замислена от самото си начало.

„Да бъдем домакин на десетото издание на Конкурса, за нас е сбъдната мечта. Освен това провеждането му съвпада с честването на 20-ата годишнина на нашето училище, което го прави още по-специално за нас“, посочва Конакчиева. Ръководеното от нея школо участва в надпреварата по четене още от почти самото ѝ създаване. За първи път техни възпитаници се явяват на второто издание.

На събитието в последната събота от юни ще присъстват и бивши носители на титлата „Цар“, „Царица“ и „Властелин на буквите“ през годините.

„Пожелавам на всички участници да се забавляват по време на Конкурса и да продължат да четат български книги“, отбелязва още училищният ръководител.

Десетото издание на Конкурса „Аз Буки Веди“ се организира под патронажа на посланика на Република България във Франция Н. Пр. Радка Балабанова-Рулева. Събитието се финансира от Министерството на образованието и науката на Република България.

Конкурсът по четене „Аз Буки Веди“ е родителска инициатива, възникнала и реализирана за първи път през учебната 2010/2011 г. в Българското неделно училище „Аз Буки Веди“ в Кьолн, Германия. Основната му цел е да насърчава, развива и мотивира четивните умения на децата от българската диаспора.

Сред основните задачи на инициативата е и създаването на активна връзка между преподаватели и родители, която да подпомага проследяването на обучението по български език при учениците от I и II клас в българските училища в чужбина.

След успешното провеждане на първия международен конкурс по четене през 2017 г. в Кьолн се поставя началото на своеобразен форум на образователни организации на българи от диаспората. Годишното му провеждане в различни градове на Европа създава възможности за обмен на добри практики и идеи между преподавателите, ангажирани с обучението по български език, литература и родинознание на деца, живеещи извън България.

Конкурсът е предназначен за ученици от български произход, които посещават местни училища в различни европейски държави и паралелно изучават български език в неделни училища или индивидуални форми на обучение. Състезателната програма включва две възрастови групи – първокласници и второкласници, чиито умения се оценяват от компетентно жури по ясни критерии.

Журито проследява доколко децата познават буквите и ги свързват правилно в думи, как четат цели изречения, как се справят с произношението и ударенията, както и умението им да използват пунктуацията и да предават емоцията на текста. Изключения се допускат при звуковете „л“ и „р“.

Провеждането на Конкурса изисква жури с богат опит както в областта на българския език, така и в работата с деца и обучението по български език в чужбина. Затова и тази година в състава му участват утвърдени специалисти.

Председател на журито е проф. д.ф.н. Живка Колева-Златева – лингвист и славист с дългогодишна преподавателска и научна дейност. Заместник-председател е доц. д-р Илиана Чекова – преподавател във Факултета по славянски филологии на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Сред членовете на журито са още Валентина Стоева – основател на фондациите „Детски книги“ и „Четене“, както и авторката на детски книги Цвета Брестничка.

Партньори на събитието са и Изпълнителната агенция на българите в чужбина, издателство „Просвета“ и фондация „Детски книги“, които са осигурили подаръци за участниците и награди за победителите в надпреварата.

Национално издателство „Аз-буки“ ще подари на всички участници в Международния конкурс за четене своята детска книга с мисия – „Вълшебните обувки на Кая“. Това е първата детска книга на български език за деца с рядко ортопедично заболяване, наречено „еквиноварус“ и учи децата на разбиране и приемане на „различните“ от тях.