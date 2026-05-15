Двутомното издание на Национално издателство „Аз-буки“ – „Стопанска история на българите в Османската империя“ (XV – началото на XX в.) бе представена в Образцово народно читалище „Напредък -1864“ в Търговище.

На премиерата присъстваха петима от авторите на изданието

– съставителят чл.-кор. проф. д.ик.н. Иван Русев, домакинът на събитието и директор на Регионалния исторически музей в Търговище д-р Алджан Джафер, преподавателят в Русенския университет „Ангел Кънчев“ и директор на Регионалния исторически музей в Силистра – доц. д-р Николай Тодоров и преподавателите от Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ – доц. Гергана Георгиева и д-р Невена Неделчева.

Зам.-директорът на Национално издателство за образование и наука „Аз-буки“ Венцислав Генков подчерта значимостта на двутомното издание, зад което стоят 27 автори – утвърдени и млади учени.

„Радвам се, че петима от тях днес са тук с нас. Те ще могат да разкажат интересни подробности за своите изследвания и да отговорят на всички ваши въпроси“, обърна се Генков към присъстващите в залата. Той обърна внимание и на това, че зад реализацията на двутомната монография стоят години работа, десетки изследователи и сериозен редакционен процес.

Чл.-кор. проф. Иван Русев благодари на Издателството за подкрепата и помощта за отпечатването на книгата. Той разказа интересни моменти, свързани с процеса на работата и благодари на авторите за всеотдайността и отдадеността им.

„Реализирането на едно такова мащабно издание е изключително трудно“, посочи доц. Гергана Георгиева

– преподавател във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Тя обясни, че все още има много непознати и неизследвани моменти от стопанската история на българите в периода на Османската империя. „И независимо, че години наред учените работят по темата, постоянно излизат и ще излизат нови и непознати сведения“, каза още тя.

Д-р Невена Неделчева от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ подчерта значимостта на изданието, като постави акцент върху цветните и непоказани до момента илюстрации в двете книги. „Това са автентични документи, които досега никой не е виждал“, обяснява тя. „Вярвам, че всеки един от авторите се е опитал да спази историческата рамка на периода, но и да даде нов поглед върху историята“, допълни д-р Неделчева.

Доц. д-р Николай Тодоров посочи, че сред най-големите предимства на колективната монография е нейната критичност. Той е категоричен, че науката се развива постоянно и е напълно нормално да се появяват и дискутират нови тези. На мнение е, че това изследване е фундаментално за българската историография и ще бъде основа за много нови научни открития.

„Опитахме да представим спецификата на османската икономика, което не е никак лесно“, допълни още доц. Тодоров.

Д-р Алджан Джафер обясни, че в процеса на изследванията си всички автори са работили с реални исторически документи и насочи вниманието към появата и развитието на Панаира в Търговище.

Новият областен управител на Търговище инж. Илко Илиев изпрати поздравителен адрес към организаторите, в който подчерта значимостта и обществения принос на публикуваните изследвания в двутомната монография, и пожела много читатели да се запознаят с изданието.