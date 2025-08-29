„Имам уверението на директорите на всички училища от населените места в общините Плевен и Долна Митрополия, които са на воден режим, че са създали необходимата организация и са предприели необходимите мерки за присъствено откриване на учебната година и продължаване на образователния процес.“ Това заяви началникът на Регионалното управление на образованието – Плевен, Албена Тотева на заседание на Областния кризисен щаб за изпълнение на плана за защита при бедствия на територията на област Плевен, свикано по повод проблемите с водоснабдяването, цитирана от БТА.

По думите на Тотева системата може да се справи, като с помощта на кметовете на кметства и на общини, и на областната администрация се подготвя присъствено откриване на учебната година.

За понеделник – 1 септември, е насрочена среща с директорите на училища от община Плевен,

на която ще се коментира въпросът с осигуряване на питейна вода за учениците, както и възможностите за монтаж на хидрофорни системи в образователните институции.

Отдел „Строителен“ в общината ще информира за стъпките и финансовата подкрепа, необходими за изграждането на хидрофорни системи, което ще осигури стабилност на водното снабдяване и независимост от текущите водни ограничения.

Кметът на община Плевен Валентин Христов съобщи, че от страна на местната управа е направен точен анализ на това какво количество бутилирана вода трябва да се осигури за училищата, детските градини и социалните институции за период от две седмици. Общото количество е 134 280 литра. За училищата и детските градини са необходими 89 692 литра, за детски ясли – 22 770 литра, и за социалните институции – 21 813 литра.