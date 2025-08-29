Община Кюстендил отделя 21 000 лева за допълнителни IT обучения и програмиране за ученици в пет училища в града. Средствата ще бъдат заложени в общинския бюджет за 2026 г.

Финансирането ще осигури на училищата достъп до 18 специализирани образователни програми,

предназначени за надграждане на компютърни умения и програмиране. Това е част от усилията на Общината да развива дигиталната грамотност сред младите хора и да ги подготви за предизвикателствата на бъдещето.

Петте училища, които ще се включат в инициативата, са НУ „Св. Климент Охридски“, ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, ОУ „Проф. Марин Дринов“, ОУ „Иван Вазов“ и ПМГ „Проф. Емануил Иванов“. Те ще могат да предложат на учениците си разнообразни програми, които покриват както базови, така и по-напреднали умения в програмирането и алгоритмите.

За учебната 2025/2026 г. е предвидено провеждане на специализирано обучение по „Алгоритмично програмиране“

в сградата на ПМГ „Проф. Емануил Иванов“. Тази програма е предназначена за ученици, които вече проявяват интерес към компютърните науки и искат да надградят знанията си в практическа среда.

Между 200 и 300 ученици ще имат възможност да се обучават безплатно по актуални технологии и иновативни методи в програмирането. Обученията ще помогнат на младите хора да придобият ключови умения като логическо мислене, решаване на проблеми, алгоритмично планиране и работа с различни програмни езици.

„Програмирането е не само изкуство, но и наука – създаване на алгоритми и компютърни програми, които изпълняват конкретни задачи и решават реални проблеми. В съвременния свят, където технологиите са навсякъде – от смартфоните до автомобилите и интернет услугите – такива умения стават все по-необходими“, посочват от общинска администрация.

Допълнителните обучения по програмиране ще помогнат на учениците да развият критично мислене,

да работят в екип и да се адаптират към бързо променящите се технологични условия. Те ще получат възможност да експериментират, да създават свои проекти и да се подготвят за бъдещи професионални кариери в технологичната индустрия.