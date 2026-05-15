Дона МИТЕВА

Модерен STEM център бе открит в Професионалната техническа гимназия в Бургас, която работи активно за обновяване на материалната база и въвеждане на съвременни образователни практики. Центърът е и част от усилията за модернизиране на професионалното образование в града и за въвеждането на иновативни методи на обучение.

Новото пространство, изградено с финансиране по Националния план за възстановяване и устойчивост, дава възможност на учениците да работят с високотехнологично оборудване и да развиват практически умения в реална технологична среда.

На официалната церемония присъстваха началникът на РУО – Бургас, Валентина Камалиева, представители на Община Бургас, директорът на гимназията Радка Костадинова, преподаватели, ученици и партньори на училището.

„Бургас има нужда от подготвени кадри, които да бъдат конкурентоспособни в съвременната икономика. Именно затова инвестициите в STEM среда и модерно образование са важни“, заяви Валентина Камалиева.

Новият център разполага с кабинети по роботика, автоматизация, електроника, 3D моделиране и дигитални технологии. Учениците вече могат да работят с интерактивни системи, специализиран софтуер и съвременна техника, която доближава учебния процес до реалната работна среда.

Събитието премина под надслов „От идея до устойчиво инженерно решение“,

а възпитаници на гимназията демонстрираха свои разработки и практически проекти. Бяха представени и трите основни STEM направления на Центъра – „Роботика и киберфизични системи“, „Зелени технологии“ и „Креативни и дигитални създатели“.

В кабинета „Роботика и киберфизични системи“ се води обучение чрез реални процеси и експерименти, където учениците работят с модерна учебна система за изследване на хладилни и термопомпени процеси – модел KR-115B. Тя е създадена с цел да направи видими и разбираеми процесите на топлообмен в хладилната техника, като ги превърне от теория в реално наблюдаем и изследваем процес.

По време на демонстрациите учениците управляваха работата на системата чрез контролния панел и насочваха потока на хладилния агент по различни пътища. Те използваха различни видове разширителни устройства – капилярна тръба, разширителен клапан и терморегулиращ клапан, и наблюдаваха как всяко от тях влияе върху работата и ефективността на системата. Това им дава възможност да сравняват резултатите и да правят изводи за оптималните режими на работа.

Учениците проведоха експерименти, чрез които изследваха както хладилен цикъл, така и термопомпен режим. Анализираха разликите между охлаждане и отопление, изследваха ефективността на системата и извършваха изчисления, свързани с коефициентите на полезно действие. Част от работата им включваше и графично представяне на процесите чрез диаграми, което им помогна да разберат по-задълбочено връзката между налягане, температура и енергия.

Новооткритият STEM кабинет „Зелени технологии и устойчиво развитие“ пък дава възможност на учениците да се докоснат до реални решения за опазване на околната среда и устойчиво използване на природните ресурси.

В демонстрациите активно участие взеха ученици от специалностите „Горско и ловно стопанство“ и „Електродомакинска техника“, които заедно със своите преподаватели представиха разработки за по-чисто и устойчиво бъдеще. Те демонстрираха как от обикновена вода може да се получи енергия чрез процеса на електролиза. Разделяйки водата на водород и кислород, те показаха как получените газове могат да бъдат използвани като източник на електричество.

Учениците представиха и разработки на малки роботи, захранвани от слънчева светлина, които могат да изпълняват задачи, свързани с наблюдение и подпомагане на дейности в природна среда. Интерес предизвикаха и моделите, чрез които учениците онагледиха как енергията на вятъра и водата може да бъде преобразувана в електрическа.

Част от представянето беше посветено на интелигентното земеделие. Учениците демонстрираха как чрез съвременни технологии могат да се следят ключови показатели като температура, влажност и осветеност в оранжерийна среда с цел създаване на оптимални условия за развитие на растенията.

Внимание привлече и проект, насочен към подобряване качеството на въздуха, който показа как чрез иновативни решения може да се намали замърсяването и да се създаде по-здравословна среда за живот.

„Новият STEM кабинет се утвърждава като пространство, в което обучението излиза извън рамките на теорията и се превръща в активно изследване, експериментиране и създаване – важна стъпка към подготовката на младите хора за професиите на бъдещето в областта на зелените технологии и устойчивото развитие“, коментира директорът Радка Костадинова.

В кабинет „Креативни и дигитални създатели“ учениците представиха свои идеи, които показват как съвременните технологии превръщат обучението в активен и творчески процес.

Сред най-впечатляващите акценти беше използването на виртуална реалност, чрез която те изследват както Космоса, така и реални природни и градски среди. Чрез VR очила наблюдаваха условията на Международната космическа станция, както и повърхността на Луната и Марс. По този начин разбираха явления като микрогравитация и движение в различна гравитационна среда. Използваха и дигитални платформи, за да анализират връзката между горски територии, инфраструктура и човешка дейност.

В областта на дигиталното моделиране учениците представиха идеи за създаване на триизмерни модели на компоненти от климатични системи, като вентилаторни перки, въздуховоди и адаптери, които първоначално се разработват във виртуална среда. Ученик показа и реален процес на изработка на детайл – осова перка за климатична система, създадена чрез 3D принтер, като проследи целия път от дигиталния модел до готовия елемент.

Силен интерес предизвикаха и демонстрациите по роботика –

учениците сглобяваха роботи от лего елементи и ги свързваха с програмируема платка micro:bit. Бяха реализирани конкретни модели като Ring:bit car – малък роботизиран автомобил, за чието управление учениците експериментираха със собствени алгоритми.

Представен бе и проект traffic logger за робот, който регистрира движение. Чрез сензори и програмируеми условия учениците създаваха модели, които могат да засичат преминаване, да броят събития и да обработват информация в реално време. Демонстрирани бяха и по-сложни роботизирани решения – роботизирана ръка, която изпълнява последователни движения и задачи, както и робот куче, което се движи и реагира на команди.

Чрез тези проекти учениците не само сглобяват и програмират, но и изследват, тестват и усъвършенстват своите идеи. Това им дава възможност да придобият практически умения и да разберат как работят съвременните технологии.

Според ръководството на училището STEM центърът ще помогне за повишаване интереса към техническите професии и ще насърчи учениците да развиват умения в сферата на инженерните науки, технологиите и иновациите.