Растенията са оцелели след астероида, унищожил динозаврите, благодарение на дублирането на геномите си, пише Физ.орг., предава БТА.

Когато преди 66 милиона години астероид с размерите на Еверест се сблъсква със Земята, той унищожава всички нептичи динозаври и около една трета от живота на планетата. Много растения обаче оцеляват след тази катастрофа. В ново изследване, публикувано в сп. Cell, учени разкриват, че случайно дублиране на геномите – естествено явление, може да е помогнало на много цъфтящи растения да оцелеят при някои от най-екстремните екологични сътресения в историята на Земята.

Тази стратегия може да помогне на растенията да се адаптират към бързите климатични промени, които се случват днес.

„Дублирането на целия геном често се разглежда като еволюционно бреме в стабилна среда. В сурови условия обаче то може да предостави неочаквани предимства“, обяснява авторът на изследването Ив ван де Пеер от Университета на Гент, Белгия.

За да разберат защо някои дублирани геноми се запазват, изследователите са анализирали геномите на 470 вида цъфтящи растения, създавайки един от най-големите набори от данни по рода си.

Изследователите са установили, че гените, които се запазват във времето, обикновено произхождат от дублирания на целия геном по време на големи периоди на екологични сътресения. Те включват масовото измиране, предизвикано от сблъсък с астероид преди 66 милиона години, няколко периода на глобално застудяване, когато екосистемите претърпяват срив, и Палеоцен-еоценския термален максимум (ПЕТМ) преди около 56 милиона години – период на бързо глобално затопляне.

Резултатите помагат да се обясни дългогодишната загадка защо полиплоидията е често срещана, но само в някои случаи се запазва в геномите на растенията в продължение на милиони години.

При тези екстремни условия полиплоидните растения вероятно са придобили предимство. Характеристики, които обикновено са неблагоприятни, като поддържането на по-голям и по-сложен геном, могат да станат полезни, обясняват изследователите.