Петя Христова е първият зрелостник в историята на Националната професионална гимназия по компютърни технологии и системи (НПГ по КТС) в Правец, който завършва с пълно отличие.

Отличието на МОН е признание за труда на всички гимназисти, завършили с пълна шестица средното си образование.

Петя е красива емблема на училището

не само защото наистина е хубаво момиче, но и защото точно в годината на дипломирането ѝ гимназията празнува 40 години от своето създаване.

Екипът на гимназията я предлага за удостояване с „Национална диплома“ от Министерството на образованието и науката.

В разговор с „Аз-буки“ ученичката споделя, че ще бъде много щастлива, ако това се случи. Казва също, че през последните две години е

наблягала повече на учебниците, отколкото на извънкласните занимания,

а мястото, където наистина е била извън ученето активна, е Основното училище в родното ѝ село Трудовец.

Така с отличния си успех по общообразователните предмети през годините на обучение, както и с шестиците на държавния зрелостен изпит по български език и литература и на защитата на дипломната си работа, Петя носи гордост и радост на целия град Правец.

Освен това желанието ѝ е да върви по поетия път.

„Бих искала да продължа образованието си в Техническия университет в София. Не се виждам като учител или в друга сфера. От класа имам съученици, които ще кандидатстват медицина, както и педагогика или други специалности, но аз ще опитам в Техническия“, споделя Петя.

Какво повече би могло да желае училището, символ на своя град!

Създадено през 1986 като Учебен квалификационен технологичен център (УКТЦ) към Държавното обединение „Микропроцесорни системи“, за да захранва със специалисти произвежданите в Правец 8- и 16-битови персонални компютри.

Днес Националната професионална гимназия по компютърни технологии и системи не просто е част от образователната ни карта, но и създава амбициозни млади хора.

40 години след първия завършил випуск, УКТЦ е абревиатура, с която Гимназията в Правец не може да се раздели.

Така я наричат бившите възпитаници, така говорят за учебното си заведение и настоящите. Може би защото промененото през 2004 г. име не е променило главните цели на обучителния процес.

НПГ по КТС е звено, финансово и методически подчинено на Техническия университет – София.

Гимназията се управлява от научен ръководител, назначен от Университета, към който са на щат всички преподаватели и служители, назначавани от ректора.

По време на 5-годишния курс на обучение учениците се подготвят в атмосфера на изобретателност и академичност, която спомага за по-бързата им професионална адаптация.

Преподавателите са професори, доценти и асистенти от факултет „Компютърни системи и управление“ на ТУ – София, и осигуряват

солидна база от знания в областта на електрониката и програмирането.

В рамките на професионалната подготовка се изучават и дисциплини като микропроцесорна техника, компютърна периферия и мултимедии. Както и компютърни мрежи, компютърна архитектура, компютърна сигурност и други.

При завършването си на XII клас зрелостниците защитават дипломен проект в областта на софтуерното осигуряване и хардуерната поддръжка и получават свидетелство за професионална квалификация III степен по професиите „Системен програмист“ и „Техник на компютърни системи“.

Затова съвсем естествено е, че на тържествената вечер, посветена на отбелязването на

40 години от създаването на гимназията,

присъства и роботът Робърт. Той е специален гост и със своите технологични изчисления и хумор води публиката през историята и представя водещия на програмата – актьорът Атанас Бончев-Наката.

Директорът на училището Николай Сираков поздравява абитуриентите при официалното връчване дипломите.. И им пожелава успешна реализация в областта на технологиите или в избраната от тях професионална сфера.

Общо 130 са завършилите тази година младежи,

поемащи по пътя на новите предизвикателства в живота.

На церемонията по отпразнуването на годишнината, която започва от двора на училището, преминава през НЧ „Заря“ и завършва с музикална програма на централния площад в града.

Присъстват и зам.-ректорът на Техническия университет проф. Милена Лазарова, министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев, кметът на община Правец Румен Гунински и Йордан Томов – вр.и.д. началник на РУО – София-област.

Гостите са впечатлени от учениците на НПГ по КТС, но и от поканените артисти, някои от които също възпитаници на известното в страната УКТЦ.

Сред тях са Свилен Ноев от група „Остава“, музикантите Цветомир, Момчил и Валери и гайдарите Генчо и Стивън.

А като водещ освен Наката на сцената излиза и репортерът на bTV Стефан Борисов.

Но ако има нещо, което никога не биха пропуснали да споменат, когато говорят за своята история, хората от екипа на НПГ по КТС биха назовали участията на учениците си във форуми, състезания и предизвикателства. Това е един от сигурните начини те

да премерят сили с конкуренцията,

да създадат приятелства, да придобият нови умения и да засилят желанието си да вървят напред. Сред последните успехи на възпитаниците на популярното училище е I място на IX национално изложение за младежко техническо творчество в Горна Оряховица през есента на миналата година.

Тогава сред 180 участници от средни и професионални технически училища, университети, самостоятелни клубове и индивидуални участници от цялата страна.

Те представят свои иновации и технологични разработки, гимназистите от Правец демонстрират футбол с дронове, делта робот, конзолна игра, училищен проект на хексакоптер, симулатори за безпилотни летателни апарати,

3D принтирана ръка с управление чрез ръкавица и екостанция.

Всичко това им носи призовото място. Фактът, че редом до тях застават екипите на НПГПТО „М. В. Ломоносов“ – София, ПГСГСТ „Никола Й. Вапцаров“ – Чепеларе, и ПГ „Ген. Владимир Заимов“ – Сопот, е допълнителен стимул и възможност да „сверят часовника си“.

2025 г. е успешна за НПГ по КТС и защото се сдобиват с първата в българско училище дрон арена, а също и с лаборатория по безпилотни летателни апарати.

В проектирането и изграждането на дрон арената активно се включва тогавашният ученик от XII клас Кристиян Петров, който участва в реализацията на проекта по време на производствената си практика във фирмата дарител „Ники“ ООД с управител Николай Николов.

Арената предоставя на учениците уникална възможност да провеждат практически занятия и състезания с безпилотни летателни апарати, както и да развиват умения, свързани с едни от най-бързо развиващите се технологии в света.

Лабораторията по безпилотни летателни апарати е втората придобивка за Гимназията, създадена като дарение от Сдружение „УКТЦ ЗаВинаги“ и предприемачът Георги Григоров от град Симитли, собственик на ИТ компании. Заслуга за придобивките със своята находчивост и инициативност има и инж. Венцислав Начев.

Поради добрата си материална база и развитие като водещо училище в областта на новите технологии НПГ по КТС – гр. Правец участва в Международното техническо изложение MachTech & Inter Drone Expo в Inter Expo Center в столицата със собствен щанд, на който показва опита и дейностите си в областта на безпилотните летателни апарати и дроновете.

И това не е всичко. Само дни преди края на настоящата учебна година, излизайки извън рамките на задължителната учебна програма, учениците Йово Михов и Михаил Нинов разработват и внедряват иновативен софтуерен проект в полза на училището – специализирана програма за оптимизация и автоматизация на процесите в счетоводния отдел на Гимназията.

Софтуерното решение вече се използва ефективно, като значително съкращава времето за обработка на данни и минимизира риска от грешки.

Надеждата е, че възпитаниците на Националната професионална гимназия по компютърни технологии и системи ще продължат да оправдават мотото ѝ: „Бъдещето започва тук!“.