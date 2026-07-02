„В ранната възраст, в която децата се социализират, е от решаващо значение да бъдат изградени навици към знанието, за работа в колектив и как трябва да бъдеш част от голяма общност.

Защото това може би е най-големият ни проблем – хората загубиха усещане, че са част от големи общности.“ Това заяви министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев

при откриването на заключителната конференция „Основите се полагат рано“ по проект „Повишаване на качеството на образованието и грижите в ранна детска възраст чрез засилване на управлението, наблюдението и оценката“, която се проведе в София.

„Вероятно и социалните мрежи допринесоха много за това и дано с този проект и с последващи действия в тази посока успеем да положим здрави основи. И децата да получават качествено образование, да имат равен шанс и всеки да може да реализира способностите си, за да е полезен не само на себе си, а и на обществото“, добави министър Вълчев.

Той отбеляза, че е извървян труден път по Проекта и благодари на партньорите, ангажирани с него – Министерството на здравеопазването, Министерството на труда и социалната политика и УНИЦЕФ – България.

„Добре известно е, че съвременният свят споделя добри практики и няма как сами да открием всичко и сами да намерим верните решения. С приключването на Проекта се поставя начало – да въведем всички изводи, инструменти и верни решения, така че качеството на образованието и качествената грижа в ранна детска възраст да са в началото на пътя, който поема всяко дете“, добави министър Вълчев.

Проектът се реализира съвместно в България и Португалия.

Той е финансиран чрез Инструмента за техническа подкрепа на ЕС и се изпълнява от УНИЦЕФ в сътрудничество с Европейската комисия. Основната му цел е да подпомогне развитието на по-ефективна система за управление, наблюдение и оценка на качеството на образованието и грижите в ранна детска възраст.

В рамките му е

извършен цялостен анализ на системите за образование и грижи в ранна детска възраст

в България и Португалия, проучени са добри европейски практики и е разработена Национална рамка за наблюдение и оценка на качеството за България. Ръководството на Проекта за България е осигурено от Министерството на образованието и науката в сътрудничество с министерствата на здравеопазването и на труда и социалната политика.

Резултатите бяха представени от Ваня Георгиева от МОН и Ивон Монтейро от Министерството на труда, солидарността и социалните услуги на Португалия. Александра Серафим-Соарес от ЕК представи европейския контекст на Проекта.

В заключителната конференция участваха заместник-министърът на труда и социалната политика Лилия Стоянович, директорът на Инструмента за техническа подкрепа към Европейската комисия Юдит Рожа (с видеообръщение), директорът на дирекция „Обществено здраве“ в Министерството на здравеопазването Илия Тасев, вицепрезидентът на Борда на Министерството на образованието, науката и иновациите на Португалия Еулалия Александър, представителят на УНИЦЕФ в България Кристина де Бройн, експерти от МОН, МТСП, МЗ, УНИЦЕФ и Националното сдружение на общините в Република България.