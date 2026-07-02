Заместник-министърът на образованието и науката д-р Таня Панчева участва в откриването на нова сграда на 5. ДГ в столичния кв. „Обеля 1“, изградена по Националния план за възстановяване и устойчивост. Това е първата завършена градина в рамките на инвестицията за „Изграждане на нови сгради на 6 детски градини на територията на Столична община“. Тя е за 12 групи (8 градински и 4 яслени) с общо 316 деца, съобщава Пресцентърът на МОН

„Няма по-приятно задължение от това да присъстваш на откриването на детска градина. Съвсем скоро тази прекрасна модерна сграда ще бъде изпълнена с детски смях и глъч и с мотивирани учители“, заяви зам.-министър Панчева.

Тя изтъкна, че детската градина не е само място, където родителите оставят децата си, преди да отидат на работа, а е първата образователна институция в живота на детето – мястото, където то започва да създава приятелства и да изгражда знания и умения.

„За Министерството на образованието и науката ранното детско развитие е изключително важно. Затова и заедно с Националния план за възстановяване и устойчивост МОН изпълнява и програма за изграждане, пристрояване и реконструкция на детски ясли, градини и училища“, каза д-р Панчева.

Зам.-министърът посочи, че по Програмата са одобрени 48 проекта за детски градини и ясли. 24 от тях са за изграждане на изцяло нови сгради, а другите 24 – за реконструкция и разширение на съществуващи.

Новата детска градина в „Обеля“ е на стойност малко над 8,3 млн. евро.

От тях почти 2 млн. евро са безвъзмездна финансова помощ по Плана за възстановяване устойчивост, а 6,3 млн. са финансиране от Столична община. Детската градина разполага с плувен басейн и широко дворно пространство с детски площадки. Всяка група се състои от гардероб-филтър, санитарни възли, разливно помещение, занималня, спалня и хранилище.

На откриването присъстваха кметът на София Васил Терзиев, заместник-кметовете Десислава Желязкова и Георги Клисурски, кметът на район „Връбница“ Румен Костадинов и изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Програма за образование“ Иван Попов. Домакин беше директорът на детската градина Петя Лозанова.