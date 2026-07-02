Първият завършен академичен кампус, изграден със средства по Националния план за възстановяване и устойчивост, беше официално открит в кв. „Студентски град“, съобщи Пресцентърът на МОН.

Проектът поставя началото на нов модел за развитие на зоните около висшите училища и студентските общежития

– като модерни пространства за учене, спорт, отдих и общуване. Кампусът е създаден около студентските общежития в блокове 7, 8 и 9 и е реализиран от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ в партньорство с Медицинския университет – София, и Университета за национално и световно стопанство.

Зам.-министърът на образованието и науката акад. Николай Витанов поздрави екипите, реализирали проекта, и подчерта, че той е пример за успешно сътрудничество между висши училища.

„Това е прекрасно събитие и показва, че ако три университета се обединят, гледат в една посока, а средствата се изразходват правилно и икономично, могат да бъдат постигнати добри резултати. Бяха спестени средства и за това роля има главният мениджър на Софийския университет. “, отбеляза зам.-министър Николай Витанов.

Кампусът е първият от трите проекта за изграждане на модерна академична среда, които се реализират със средства по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Проектът е на стойност 2 млн. евро, като са изразходвани 1,6 милиона от тях.

Новият кампус включва зелени и благоустроени пространства, изградени по съвременни екологични и енергийно ефективни стандарти. Обособени са нови пешеходни алеи, амфитеатър за събития на открито, футболно игрище, комбинирана спортна площадка за волейбол и баскетбол, тенис корт, площадка с фитнес уреди, зони за отдих и други пространства за спорт и свободно време.

Специално внимание е отделено на достъпната среда, като е осигурен безпрепятствен достъп на хора с увреждания до сградите, спортните съоръжения и парковите пространства.

Очаква се в следващите два-три месеца студентите да започнат да живеят в трите реновирани блока на Софийския университет, МУ – София, и УНСС.

Сред присъстващите на откриването бяха и народният представител акад. Николай Денков, вр.и.д. ректор на Софийския университет проф. Първан Първанов, ректорът на МУ – София, проф. д-р Бойчо Ланджов, заместник-ректорът на УНСС проф. Цветана Стоянова, представители на Студентския съвет при Софийския университет и др.