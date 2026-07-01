Държавата ще осигурява средства за обучението на 42 665 новоприети студенти през следващата академична година в 38 държавни висши училища, включително военните, реши Министерският съвет. Правителството утвърди броя на приеманите студенти и докторанти в държавните висши училища и научните организации през учебната 2026/2027 г.

План-приемът на студенти по държавна поръчка се изготвя съвместно с висшите училища и е един от основните инструменти за ориентиране на младите хора към направления, които са най-необходими за пазара на труда. Затова и се

предвижда увеличение на местата в сравнение с учебната 2025/2026 г. в професионални направления като „Здравни грижи“ (165 места повече за студенти по специалност „Медицинска сестра“ и „Акушерка“), „

Електротехника, електроника и автоматика“, „Комуникационна и компютърна техника“, „Енергетика“, „Транспорт, корабоплаване и авиация“, „Архитектура, строителство и геодезия“ и други.

През 2026 – 2027 г. да бъдат приети 1544 докторанти в държавните висши училища и 328 в научните организации, от които 200 в БАН и 65 в Селскостопанската академия.