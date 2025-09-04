В ОУ „Васил Левски“ в Разград започват строително-ремонтни дейности на открита площадка за физкултура и спорт, съобщават от образователната институция.

Проектът се реализира по Програмата на Министерството на образованието и науката за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища за периода 2024 – 2027 г. Финансирането от МОН е в размер на 84 000 лв., а местната община съфинансира обновяването на пространството с 50 000 лв.

Началото на ремонтните дейности

на откритата спортна площадка с площ от почти 900 кв. м

е дадено от областния управител Владимир Димитров, кмета на община Разград Добрин Добрев и директора на училището Нели Стоянова. Сред официалните гости са и заместник-кметът „Строителство и устройство на територията“ в Община Разград Хабибе Расим, заместник-кметът по хуманитарните дейности Елка Неделчева и експертът по спорт в Общината Златина Здравкова.

Теренът ще бъде покрит със специализирана каучукова настилка и ще бъдат възстановени и обособени три сектора – за дълъг и висок скок, както и за тласкане на гюле. Лекоатлетическата писта, която огражда терена, също ще бъде изцяло обновена, като ще се положи ситен шамот в червен цвят, подходящ за бягане. Новата площадка ще може да се използва активно и за подготовката на танцови и мажоретни групи, йога занимания, спортни празници както в училището, така и на общинско и областно ниво. Основното училище е домакин на редица общински, регионални и национални състезания.

Предвидените дейности обхващат близо 1/3 от целия спортен комплекс, който се простира на почти 3000 кв.м. Усилията на училищното ръководство в бъдеще ще бъдат насочени в обновяване на целия комплекс, така че да се осигурят отлични условия за спорт и развиване на талантите на над 650 ученици в училището, допълват от ОУ „Васил Левски“.

Директорът на образователната институция Нели Стоянова благодари на Общината за подкрепата в усилията да се създаде най-добрата възможна среда за развитие на подрастващите.