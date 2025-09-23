Учени от България, Словакия, Сърбия и Чехия обединяват усилия в проект SeNaTa – „Самонагряващи се магнитни наноконструкти за тераностични приложения“, координиран от Института по катализ при Българската академия на науките (БАН) с ръководител доц. д-р Христо Колев.

Целта е разработването на иновативни магнитни наноматериали,

които едновременно могат да диагностицират и лекуват ракови заболявания, съобщават от Пресцентъра на БАН.

Магнитните наночастици притежават уникалното свойство да се нагряват при излагане на променливо магнитно поле. Така те могат да предизвикат локално повишаване на температурата в туморната тъкан до 42 – 46 °C – процес, наречен магнитна хипертермия, който води до разрушаване на раковите клетки.

Допълнително, чрез свързване с радиоактивни изотопи, наночастиците придобиват и диагностична функция, превръщайки се в тераностични агенти (съчетаващи терапия и диагностика).

Първите резултати вече показват, че кобалт-субституиран магнетит е особено перспективен материал

– с подобрени магнитни и топлинни свойства, подходящ за медицински приложения. Тези резултати са публикувани в международни научни списания и потвърждават потенциала на новия подход.

Проектът включва синтез, структурна и повърхностна характеристика на наночастиците чрез съвременни методи (XPS, Мьосбауерова и EPR спектроскопия), както и инвитро тестове за токсичност и биосъвместимост. Очаква се работата да доведе до създаване на ефективни мултимодални терапии срещу рак и да укрепи научното сътрудничество в Дунавския регион.